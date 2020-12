केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे से ऐन पहले उनके एक पोस्टर को लेकर विवाद पनपा। मामला इतना अधिक गरमा गया कि पोस्टर तक हटवा दिया गया। दरअसल, इस पोस्टर में शाह का फोटो रवींद्रनाथ टैगोर की तस्वीर के ऊपर दिखाया गया था। शुक्रवार को इसी पर बीरभूम जिले में बोलपुर के दौरे से पहले शांति निकेतन में कई लोगों ने नाराजगी जाहिर की थी।

टैगोर परिवार के एक सदस्य ने इस तरह के होर्डिंग को ‘अपमानजनक’ और वामपंथी दलों ने इसे ‘अनादर’ बताया। भाजपा के नेता अनुपम हाजरा की तस्वीर भी उसी होर्डिंग में नजर आई। हालांकि, हाजरा का आरोप है कि शाह के दौरे से पहले यह तृणमूल कांग्रेस की करतूत है।

शांतिनिकेतन आश्रम के वासी और टैगोर परिवार के वंशज सुप्रियो टैगोर ने कहा, ‘‘रवींद्रनाथ टैगोर के साथ अपने नेताओं की तस्वीर लगाकर राजनीतिक दलों ने ओछी हरकत की है। यह अपमानजनक है।’’

इसी बीच, एसफआई नेता और विश्व भारती विश्वविद्यालय के छात्र सोमनाथ साव ने कहा, ‘‘फासीवादी ताकतों द्वारा इस तरह की हरकतों से हमें कोई हैरानी नहीं हुई। हम इस अनादर के खिलाफ रैलियां निकालेंगे।’’

होर्डिंग पर ‘बोलपुर शांतिनिकेतन संस्कृति विकास समिति’ का नाम था और इसे कैंपस क्षेत्र में, बोलपुर के कुछ इलाकों में लगाया गया था। बाद में इन होर्डिंगों को हटा दिया गया।

