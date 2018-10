पश्चिम बंगाल में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें तीन अपराधियों ने पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की और जब पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो अपराधियों ने पुलिसकर्मियों पर बम फेंके। अपराधियों द्वारा बम फेंकने की यह घटना कैमरे में कैद हो गई। हालांकि पुलिस ने एक अपराधी को फिर से हिरासत में ले लिया है, जबकि उसके 2 साथी मौके से भागने में सफल हो गए। यह घटना गुरुवार को पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में घटी। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, पश्चिम बंगाल पुलिस के जवान गिरफ्तार 3 हिस्ट्रीशीटर्स को मिदनापुर की अदालत में पेश करने के लिए लेकर जा रहे थे। इसी दौरान अपराधियों ने भागने की कोशिश की और पुलिसकर्मियों पर बम से हमला कर दिया।

फरार हुए अपराधियों में से एक अपराधी की पहचान वीडियो के आधार पर करना बेरा के रुप में हुई है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि अपराधी मोटरसाइकिल पर सवार होकर भागने का प्रयास कर रहे हैं। इस पर जब पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो अपराधियों ने पुलिस टीम पर बम फेंके। वीडियो में धमाकों की आवाज साफ सुनी जा सकती है। इस हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए बाद में करना बेरा को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य 2 अपराधी भागने में सफल हो गए। फिलहाल पुलिस अन्य 2 आरोपियों की तलाश में जुटी है।

#WATCH: In a dramatic bid, 3 history-sheeters, including Karna Bera, escape from police custody while they were being taken to Contai Court in East Midnapore. Bera hurled a bomb while trying to escape. While he was later caught by police, other 2 managed to escape. #WestBengal pic.twitter.com/aFMI522d30

— ANI (@ANI) October 4, 2018