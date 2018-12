प्रशासन की अनुमति के बिना सभा का आयोजन कर भाजपा के दिग्गज नेता नई मुश्किल में फंस गए हैं। पश्चिम बंगाल पुलिस ने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, राहुल सिन्हा और प्रदेशाध्यक्ष दिलीप घोष के साथ-साथ करीब छह हजार कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इन सभी पर प्रशासन की अनुमति के बिना शुक्रवार को जिनियाडांगा में सभा करने का आरोप है।

तृणमूल कार्यकर्ताओं ने किया सभास्थल का शुद्धिकरण

कूचबिहार में जिस जगह पर भाजपा नेताओं ने सभा की थी वहां तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गंगाजल और गौमूत्र से सभा स्थल का शुद्धिकरण कर दिया। इनका नेतृत्व कर रहे टीएमसी नेता पंकज घोष ने कहा, ‘भाजपा ने यहां से सांप्रदायिक संदेश दिया है। यह भगवान मदनमोहन की धरती है। इसलिए हिंदू रीति-रिवाजों के हिसाब से हमने इस जगह का शुद्धिकरण कर दिया है।’

West Bengal: TMC workers purified ground with gangajal & cow dung water in Cooch Behar y'day after BJP held a rally there. Pankaj Ghosh, party leader says, "BJP gave a communal message here. This is the land of lord Madanmohan so as per Hindu traditions we purified the place" pic.twitter.com/r9KbfhmRPz

— ANI (@ANI) December 9, 2018