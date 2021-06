बंगालः BJP के शुभेंदु अधिकारी व उनके भाई पर FIR, TMC ने लगाया पालिका से राहत सामग्री चुराने का आरोप

पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। विधानसभा चुनाव खत्म होने के एक महीने बाद भी सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) में रार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। शनिवार को राज्य के कांथी में टीएमसी ने भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी और उनके भाई के खिलाफ एफ़आईआर दर्ज कराई है।

तृणमूल कांग्रेस ने अधिकारी और उनके भाई पर नगरपालिका से राहत सामग्री चुराने का आरोप लगाया है। यह एफ़आईआर कांठी नगरपालिका प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य रत्नदीप मन्ना की शिकायत के बाद दर्ज़ की गई है। बता दें सुवेंदु के भाई सौमेंदु अधिकारी नगरपालिका के अध्यक्ष रह चुके हैं। विधानसभा चुनाव में सुवेंदु ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराया था। तब से दोनों पार्टियों के बीच तनातनी देखने को मिल रही है।

Ratnadip Manna, a member of Kanthi Municipal Administrative Board, made a complaint at Kanthi Police Station on 1st June against BJP’s Suvendu Adhikari & his brother & former Municipal Chief Soumendu Adhikari of Kanthi Municipality pic.twitter.com/987eC1SaDH

— ANI (@ANI) June 5, 2021