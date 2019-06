पश्चिम बंगाल के बशीरहाट से तृणमूल कांग्रेस की सांसद नुसरत जहां के खिलाफ फतवा जारी किया गया है। देवबंद के मौलवी द्वारा नुसरत को लेकर फतवा जारी किया गया है। नुसरत ने साड़ी, सिंदूर और मंगलसूत्र पहनकर संसद में शपथ ली थी। धर्मगुरुओं का कहना है कि मुस्लिम लड़कियों को मुस्लिम लड़कों से ही निकाह करना चाहिए। मुस्लिम धर्मगुरु असद वसमी ने कहना है कि नुसरत ने जैन धर्म के युवक से शादी की है। इस्लाम कहता है कि मुस्लिम की शादी मुस्लिम से होनी चाहिए। वह अभिनेत्री हैं ,धर्म का लिहाज नहीं करती और जो मन में आता है करती , अभिनेता और अभिनेत्री धर्म की परवाह नहीं करते हैं, संसद में भी यही बात सामने आई।

इस फतवे को लेकर भाजपा नेता वह भोपाल से सांसद साध्वी प्रज्ञा ने धर्मगुरूओं को खरी खोटी सुनाई है। उनका कहना है कि अगर कोई मुस्लिम महिला हिंदू से शादी करके बिंदी लगाती है, मंगलसूत्र और बिछुए पहनती है तो मुस्लिम धर्मगुरु उसे हराम बताते हैं लेकिन जब मुस्लिम पुरूष हिंदू बेटियों को लव जिहाद में फंसाते हैं और निकाह कर उन्हें जबरदस्त बुर्का पहनने के लिए कहते हैं तब यह हराम नहीं होता है? साध्वी ने आगे कहा कि अगर उन्हें फतवा ही जारी करना था तो तीन तलाक के समर्थन में करते। लेकिन, ऐसा नहीं हुआ उन्होंने मंगलसूत्र पहनने पर नुसरत जहां के खिलाफ फतवा जारी कर दिया।

Towards a happily ever after with Nikhil Jain ❤️ pic.twitter.com/yqo8xHqohj

— Nusrat (@nusratchirps) June 19, 2019