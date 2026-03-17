West Bengal Elections: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में लगातार अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग कर रहा है। चुनाव आयोग ने अब 13 अधिकारियों की नई पोस्टिंग दी है। चुनाव आयोग द्वारा 2012 बैच की IPS अधिकारी पुष्पा को बारासात जिले का SP नियुक्त किया है। 2012 बैच के ही IPS अधिकारी अंगशुमन साहा को पूर्व मेदिनीपुर का SP बनाया गया है। चुनाव आयोग ने जिन अधिकारियों को हटाया है, उन्हें चुनाव खत्म होने तक चुनावी ड्यूटी नहीं दी जाएगी।

किस-किस अधिकारी को मिली नई पोस्टिंग

2013 बैच के IPS अधिकारी सचिन को मुर्शिदाबाद जिले के SP बनाया गया है। जसप्रीत सिंह (IPS 2016) को कूचबिहार का एसपी नियुक्त किया गया है। IPS सूर्य प्रताप यादव (2011 बैच) बीरभूम के नए एसपी होंगे। राकेश सिंह (SPS 2014) को इस्लामपुर का SP बनाया गया है। कुमार सनी राज (IPS 2017) हुगली ग्रामीण के SP होंगे। इशानी पॉल (IPS 2013) डायमंड हार्बर की SP बनाई गई हैं। अलकनंदा भौवाल (IPS 2017) बशीरहाट में SP के तौर पर कमान संभालेंगी। अनुपम सिंह (IPS 2015) मालदा के SP नियुक्त किए गए हैं। येलवाड श्रीकांत जगन्नाथराव (IPS 2015) को कोलकाता (सेंट्रल डिविजन में DC) नियुक्त किया गया है। सुरिंदर सिंह (IPS 2016) को जंगीपुर का SP बनाया गया है। पापिया सुल्ताना (SPS 2015) को SP बनाकर पश्चिम मेदिनीपुर भेजा गया है।

ADG और IGP लेवल के अधिकारी भी बदले गए

डॉ. राजेश कुमार सिंह (IPS 1991) को ADG एवं IGP, दक्षिण बंगाल क्षेत्र में तैनात किया है। के. जयरामन (IPS 1991) को ADG एवं IGP, उत्तर बंगाल क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है। डॉ. प्रणव कुंतार (IPS 2003) को आसनसोल-दुर्गापुर के पुलिस आयुक्त (CP) बनाया गया है। अखिलेश कुमार चतुर्वेदी (IPS 2005) को हावड़ा के पुलिस आयुक्त के रूप में तैनात किया गया है। अमित कुमार सिंह (IPS 2009) को बैरकपुर के पुलिस आयुक्त बनाया गया है। सुनील कुमार यादव (IPS 2009) को चंदननगर के पुलिस आयुक्त के पद पर भेजा गया है।

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चुनाव आयोग के कदम को मनमाना बताते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि आयोग को भविष्य में इस तरह के एकतरफा कदम उठाने से बचना चाहिए। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।