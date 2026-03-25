जनता उन्नयन पार्टी के संस्थापक हुमायूं कबीर और एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पश्चिम बंगाल चुनावों के लिए अपनी पार्टियों के गठबंधन की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों पर दो चरण में मतदान होगा। पहले चरण के लिए 23 अप्रैल को वोटिंग होगी। इसके अलावा 29 अप्रैल को दूसरे फेज की वोटिंग होगी। वहीं 4 मई 2026 को मतगणना होगी।
एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुमायूं कबीर ने कहा, “हम पूरे राज्य में 20 रैलियां करेंगे। पहली रैली 1 अप्रैल को बहरामपुर में ओवैसी के साथ होगी।” वहीं, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को दावा किया कि पश्चिम बंगाल के लोग घुटन महसूस कर रहे हैं। उनकी पार्टी ने हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी (एजेयूपी) के साथ हाथ मिलाया है ताकि जनता को वह विकल्प प्रदान किया जा सके जिसकी उन्हें तलाश हैं।
ओवैसी का दावा- बंगाल में अल्पसंख्यकों का विकास बड़ा मुद्दा
हुमायूं कबीर के साथ कोलकाता में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ओवैसी ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यकों का विकास एक बड़ा मुद्दा है। राज्य में अगले महीने चुनाव होने हैं। उन्होंने कहा, ”एआईएमआईएम बंगाल के कमजोर वर्गों के शोषण को रोकने के लिए हुमायूं कबीर के साथ हाथ मिला रही है।”
AIMIM प्रमुख ने कहा, “हमारी कोशिश है कि पश्चिम बंगाल में इस चुनाव में मुस्लिम माइनॉरिटी से एक लीडरशिप उभरे और मजबूत हो। हमने तय कर लिया है कि हम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। यह गठबंधन सिर्फ इस चुनाव तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसे हमारे पॉलिटिकल मकसद को पाने के लिए आगे बढ़ाया जाएगा।”
ओवैसी के दो चेहरे हैं- गिरिराज सिंह
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ओवैसी और हुमायूं कबीर के गठबंधन पर कहा , “ओवैसी के दो चेहरे हैं। एक चेहरा यह है कि वे संसद में संविधान और कानून के आधार पर बोलते हैं। संसद के बाहर, उनका एजेंडा अकबर और बाबर जैसे व्यक्तियों पर केंद्रित है जिसका उद्देश्य यह सवाल उठाना है कि भारत में शरिया कानून कब लागू होंगे।”
AIMIM चीफ के कोलकाता पहुंचने पर BJP नेता दिलीप घोष ने कहा, ओवैसी लंबे समय से बंगाल में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। कई पार्टियां दूसरी जगहों पर सफल हुई हैं लेकिन बंगाल में लोग किसी को जल्दी स्वीकार नहीं करते। उन्हें काम करना होगा, लड़ना होगा, फिर बंगाल उन्हें स्वीकार करेगा।
AIMIM और JUP के बीच गठबंधन पर क्या बोले अधीर रंजन?
असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी (AIMIM) और हुमायूं कबीर की पार्टी (JUP) के बीच गठबंधन पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, “मुझे लगता है कि बंगाल में यह आसान नहीं होगा क्योंकि ओवैसी की पार्टी महाराष्ट्र, तेलंगाना और बिहार तक ही सीमित है। बाकी हिस्सों में उनके कुछ समर्थक हैं लेकिन बंगाल में उन्होंने पहले भी कोशिश की थी, पर सफल नहीं हुए थे और इस बार भी वे सफल नहीं होंगे।” वहीं, भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने इस गठबंधन पर कहा, “नफरत फैलाने वाले चाहे वो ओवैसी हों, टीएमसी हों या हुमायूं कबीर, चाहे जितनी बार चाहें चुनाव लड़ सकते हैं लेकिन सरकार भाजपा ही बनाएगी।”
पश्चिम बंगाल में वामपंथियों को BJP या TMC किसने पहुंचाया ज्यादा नुकसान?
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