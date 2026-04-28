पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से ठीक पहले 1468 से अधिक नामों को वोटर लिस्ट में फिर से जोड़ दिया गया है। जबकि छह नाम ऐसे हैं, जिनके बारे में न्यायाधिकरणों ने कहा कि उन्हें शामिल नहीं किया जा सकता है।
हालांकि बंगाल चुनाव समाप्त होने से पहले ट्रिब्यूनल द्वारा निपटाए गए मामलों की कुछ संख्या के बारे में कोई स्पष्टता नहीं है।
दूसरे चरण में 142 विधानसभा क्षेत्रों में होगा मतदान
1468 नए नामों के जुड़ने से पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव के लिए वोटरों की कुल संख्या 3.22 करोड़ हो गई है। इस चरण में शेष 142 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होना है। दूसरे चरण का चुनाव 29 अप्रैल यानी बुधवार को होगा।
इससे पहले, चुनाव आयोग ने कहा था कि 19 ट्रिब्यूनल को नाम हटाने समेत 34 लाख आवेदन मिले थे। विधानसभा चुनाव के पहले चरण से पहले जारी की गई अंतिम पूरक सूची में 139 नाम शामिल थे और आठ नामों को हटा दिए गए थे।
27.10 लाख नामों को चिन्हित किया गया था
इन ट्रिब्यूनलों की घोषणा तब की गई थी, जब जांच प्रक्रिया के दौरान तार्किक विसंगतियों के कारण 27.10 लाख नामों को हटाने के लिए चिह्नित किया गया था। लेकिन चुनावों से पहले समय की कमी के बावजूद इन्हें शुरू होने में काफी समय लगा और इनके कामकाज को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
संविधान के आर्टिकल 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जिन लोगों के नामों को मतदान के हर एक चरण से दो दिन पहले तक ट्रिब्यूनलों द्वारा पात्र माना गया, उन्हें इस बार वोटिंग के लिए वोटर लिस्ट में शामिल किया जाए।
बुधवार को जारी होगी लिस्ट
चुनाव आयोग ने मंगलवार सुबह दूसरी सप्लीमेंटरी लिस्ट जारी की। सूत्रों ने बताया कि पैनल बुधवार शाम तक नई कंप्लीट लिस्ट जारी करेगा, जिसमें जोड़े गए वोटर भी शामिल किए जाएंगे।
बंगाल में चली पूरी एसआईआर प्रकिया में वोटर लिस्ट से लगभग 91 लाख लोगों के नाम हटा दिए गए हैं।
चुनाव आयोग की ओर से कोई पूरी लिस्ट शेयर न किए जाने के कारण, वोटरों को उसकी वेबसाइट पर जाकर अपनी विधानसभा और बूथ नंबर के हिसाब से अलग-अलग जोड़ने और हटाने वाली लिस्ट देखनी होगी। जो वोटर अपनी विधानसभा सीट या बूथ की इन दोनों सूची में किसी में भी शामिल नहीं है, वे अपना वोटर आईडी नंबर के जरिए खोज सकते हैं।
यह भी पढ़ें: राघव चड्ढा पर सायोनी घोष की टिप्पणी पर विवाद, भाजपा ने लगाया पंजाबियों के अपमान का आरोप
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को है। वहीं मतदान से पहले टीएमसी सांसद सायोनी घोष का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा पर विवादित टिप्पणी करते हुए नजर आ रही हैं। एक यूट्यूब चैनल के पत्रकार ने इंटरव्यू के दौरान सायोनी घोष से राघव चड्ढा को लेकर सवाल पूछा था। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें