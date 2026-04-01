पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को पार्टी उम्मीदवारों से नामांकन दाखिल करते समय सावधानी बरतने को कहा। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग (EC) द्वारा नवनियुक्त अधिकारियों को उनकी पार्टी के उम्मीदवारों के नामांकन पत्र खारिज करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीएम बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में बीरभूम जिले के नानूर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर राजनीतिक लाभ के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया।
मुख्यमंत्री ने कहा, “जब बंगाल स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले रहा था तब भाजपा का जन्म भी नहीं हुआ था। वे हमारा पैसा लूट रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। वे राम नवमी पर हथियार लेकर निकलते हैं।”
नामांकन दाखिल करते समय सावधानी बरतें- ममता बनर्जी
सीएम बनर्जी ने रैली में कहा, “सब कुछ बदल दिया गया है, यहां नयी व्यवस्था है। निर्वाचन आयोग द्वारा नवनियुक्त अधिकारियों को आपका नामांकन खारिज करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है इसलिए नामांकन दाखिल करते समय सावधानी बरतें।” मुख्यमंत्री ने लोगों, खासकर महिलाओं से भाजपा को वोट नहीं देने की अपील की। उन्होंने कहा, ”वे महिला विरोधी हैं इसलिए एसआईआर में तार्किक विसंगति का हवाला देकर उनके नाम हटाए जा रहे हैं।”
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्टी पर जमीन हड़पने, मतदाताओं के नाम हटाने और विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वे यह सुनिश्चित करेंगी कि पार्टी राज्य में फिर कभी सत्ता हासिल न कर पाए। पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, “अमर्त्य सेन की जमीन हड़पने की कोशिश की गई। उन्हें बेदखल करने की कोशिश की गई। उन्हें शर्म आनी चाहिए।” उन्होंने आगे कहा, “भाजपा वही कर रही है जो सीपीआई (एम) किया करती थी। नामों को देखकर हटा दिया गया है। मैंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।”
ममता बनर्जी बोलीं- भाजपा को हराना जरूरी
आगामी चुनावों पर उन्होंने जोर देते हुए कहा, “भाजपा को हराना जरूरी है ताकि वह फिर कभी सत्ता में न आ सके। इस बार बड़ा ‘खेला’ होगा।” वहीं, दूसरी ओर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि भाजपा के एजेंट पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय में हजारों फर्जी फॉर्म 6 आवेदन भेजकर गैर-निवासियों और बाहरी लोगों को मतदाता सूची में शामिल करने की कोशिश करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं। यह मतदाता हेरफेर का प्रयास है।” उन्होंने आगे आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से ऐसे कृत्यों को दंडित करने की मांग की जो अवैध, असंवैधानिक और मूल रूप से अलोकतांत्रिक हैं।
बंगाल चुनाव: कड़े मुकाबले वाली इन सात सीटों पर कांग्रेस की निगाह
पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय तृणमूल कांग्रेस (एआईटीसी) की आधा दर्जन से अधिक सीटों पर कांग्रेस की नजर है। ये बीते विधानसभा में भाजपा-एसआईटीसी के लिए सबसे कड़ी मुकाबले वाली सीटें रही हैं। इन सीटों में हार-जीत का अंतर एक हजार वोट से भी कम रहा है। इन सीट पर इस बार कांग्रेस पार्टी भी मैदान में होगी और यहां मतदाताओं के लिए एक और मतदान विकल्प मिलेगा। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें