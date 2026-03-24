विधानसभा चुनाव के एक महीने पहले चुनाव आयोग (EC) ने सोमवार शाम पश्चिम बंगाल में 73 रिटर्निंग अधिकारियों (RO) का तबादला कर दिया। ट्रांसफर किए गए आरओ में भाबनीपुर विधानसभा क्षेत्र के अधिकारी भी शामिल हैं। इस सीट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और भाजपा के सुवेंदु अधिकारी आमने-सामने होंगे।

स्थानांतरित किए गए अधिकारियों में से 23 आईएएस अधिकारी हैं और शेष 50 पश्चिम बंगाल सिविल सेवा से संबंधित हैं। स्थानांतरित किए गए लोगों में 13 अधिकारी उत्तर 24 परगना से, 10 अधिकारी दक्षिण 24 परगना और पुरबा मेदिनीपुर से चार अधिकारी, मालदा, मुर्शिदाबाद, कोलकाता उत्तर से तीन अधिकारी हैं। वहीं, नादिया, हावड़ा, हुगली, पश्चिम मेदिनीपुर, पश्चिम बर्धमान से दो-दो अधिकारी, कूच बिहार, उत्तर दिनाजपुर, कोलकाता दक्षिण, बांकुरा से एक-एक और अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी दक्षिण से भी एक अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया। इसके अलावा दिनाजपुर, पुरुलिया और पूर्व बर्धमान स भी ट्रांसफर हुए।

पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले तबादले

चुनाव आयोग के आदेश के अनुसार, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए इन तबादलों का प्रस्ताव रखा था। राज्य प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, “ये तबादले महत्वपूर्ण हैं। विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी मुख्य व्यक्ति रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं और मतदान, मतगणना के दौरान अंतिम निर्णय वही लेते हैं। इसलिए, इतने बड़े पैमाने पर हुए तबादले बेहद महत्वपूर्ण हैं।”

चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद पश्चिम बंगाल में मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी और कोलकाता पुलिस आयुक्त को हटाया गया था। इसके बाद 12 पुलिस अधीक्षकों, चार पुलिस आयुक्तों और एक उप पुलिस आयुक्त का तबादला किया गया। जिसके बाद अब 73 अधिकारियों का तबादला किया गया है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए 478 केंद्रीय पर्यवेक्षकों की तैनाती का भी आदेश दिया है।

पश्चिम बंगाल में पहली पूरक मतदाता सूची जारी

निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के तहत विचाराधीन श्रेणी में रखे मतदाताओं के मामलों की सुनवाई के आधार पर सोमवार देर रात पहली पूरक मतदाता सूची जारी की। एक अधिकारी ने बताया कि प्रत्येक बूथ की सूची निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर देर रात करीब 11.55 बजे उपलब्ध कराई गई। निर्वाचन आयोग द्वारा 28 फरवरी को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में लगभग 60 लाख नामों को ‘विचाराधीन’ के रूप में चिह्नित किया गया था। इसके बाद, इन नामों को मतदाता सूची में रखा जाए या हटाया जाए, यह निर्धारित करने के लिए 705 न्यायिक अधिकारियों को नियुक्त किया गया था। सप्लिमेंट्री लिस्ट में उन मतदाताओं के नाम शामिल हैं जिनके मामलों का निर्णय इन न्यायिक अधिकारियों द्वारा किया जा चुका है।

पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने शाम को कहा था कि अब तक लगभग 29 लाख नामों की जांच की जा चुकी है। यह तत्काल स्पष्ट नहीं हो सका है कि इनमें से कितने नाम पहली सप्लिमेंट्री लिस्ट में रखे गए और कितने हटाए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि जैसे-जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और भी सूचियां प्रकाशित की जाएंगी।

क्यों अहम है बंगाल की भवानीपुर विधानसभा सीट

पश्चिम बंगाल की राजनीति में भवानीपुर विधानसभा सीट का महत्त्व काफी अधिक है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का राजनीतिक गढ़ मानी जाने वाली भवानीपुर सीट हमेशा से तृणमूल कांग्रेस की पहचान नहीं रही। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें

(भाषा के इनपुट के साथ)