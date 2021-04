बंगाल में कांग्रेस के चीफ अधीर रंजन चौधरी ने भी मुर्शिदाबाद में अपना वोट डाला। उधऱ नॉर्थ कोलकाता में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने भाजपा कैंडिडेट कल्याण चौबे को घेर लिया। बताया जा रहा है कि 31 साल की महिला की जगह 50 साल की महिला वोट करने आई थी। और इसी बात को लेकर कहासुनी हो गई।

#WATCH | TMC supporters gherao car of BJP candidate Kalyan Chaubey in Maniktala, North Kolkata. He says, "Our polling agent was sitting inside when a 50-yr-old woman came to vote instead of a 31-yr-old woman. When the agent objected she was scolded. This is hooliganism of TMC." pic.twitter.com/2aTzFdWevc