लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी ने बड़ा बयान दिया है। बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष सोमेंद्र नाथ मित्रा के अनुसार तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के साथ कोई गठबंधन नहीं करना चाहता है। मित्रा ने कहा कि राहुल जी का कहना है कि अगर गठबंधन होगा तो वह गरिमा के साथ ही होगा नहीं तो किसी के भी साथ नहीं होगा। बता दें कि इसके पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल में पार्टी की इकाई से अपने संगठन को मजबूत करने और लोकसभा चुनाव अपने दम पर लड़ने के लिए तैयार होने के लिए कहा था।

दरअसल, हाल में ममता बनर्जी सीबीआई विवाद को लेकर धरने पर बैठीं थी तब राहुल गांधी ने उनका समर्थन किया था। जिसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी के बीच गठबंधन हो सकता है। लेकिन इस बीच बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष सोमेंद्र नाथ मित्रा ने कहा कि कोई भी टीएमसी के साथ गठबंधन नहीं चाहता है। राहुल जी ने कहा है कि गरिमा के साथ ही गठबंधन होगा अन्यथा किसी के साथ भी गठबंधन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह हमारा आखिरी फैसला है।

Somendra Nath Mitra, West Bengal Congress President: We said that nobody wants an alliance with TMC. Rahul ji said that if there is an alliance with dignity it will be there, otherwise there won't be one. There won't be one with TMC, this is final. pic.twitter.com/lBfBsRughO

