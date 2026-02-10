चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के भीतर विवाद खड़ा हो गया है। प्रदेश महिला कांग्रेस प्रमुख श्राबंती सिंह ने राज्य पार्टी अध्यक्ष शुभंकर सरकार पर महिला कांग्रेस पदाधिकारियों को परेशान करने और अपमानित करने का आरोप लगाया है। श्राबंती ने रविवार को पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर सरकार पर महिला कांग्रेस में महिलाओं को धमकाने और उनका अपमान करने का आरोप लगाया।
श्राबंती ने खड़गे को लिखे अपने पत्र में लिखा, “मैं, श्राबंती सिंह पश्चिम बंगाल प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष, पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार के खिलाफ लगातार धमकी देने, अपमान करने और गाली-गलौज करने, अश्लील टिप्पणियां करने, मेरी मर्यादा का उल्लंघन करने, महिलाओं और मेरे परिवार का अनादर करने के लिए आपके समक्ष एक आधिकारिक शिकायत दर्ज करा रही हूं।”
बंगाल महिला कांग्रेस प्रमुख ने खड़गे को लिखा पत्र
श्राबंती सिंह ने आगे लिखा, “सामाजिक कार्यों में मेरे योगदान और रिकॉर्ड को देखते हुए एआईसीसी ने मुझे पश्चिम बंगाल प्रदेश महिला कांग्रेस का अध्यक्ष चुना है। हालांकि मेरी नियुक्ति में अज्ञात कारणों से देरी हुई लेकिन शुरुआत से ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया, प्रदेश महिला कांग्रेस को मजबूत करने के मेरे प्रयासों में बाधा डाली और लगातार अपशब्दों का प्रयोग करते हुए मुझे पार्टी सदस्यों के सामने बेहद असहज स्थिति में डाल दिया।”
महिला कांग्रेस प्रमुख ने पत्र में लिखा, “शुभंकर सरकार हमारी समिति और उसकी गतिविधियों से नाराज़ हैं। वे महिला कांग्रेस पदाधिकारियों पर दबाव डाल रहे हैं और पार्टी की गतिविधियों में शामिल लोगों को निष्कासित करने की धमकी दे रहे हैं। अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाएं महिला कांग्रेस परिषद के नेताओं से प्रतिशोध के डर से समिति में शामिल होने से हिचकिचा रही हैं। सरकार ने इन महिलाओं को धमकाना शुरू कर दिया है और मुझे भी धमका रहे हैं।”
श्राबंती सिंह के शुभंकर सरकार पर आरोप
हाल ही की एक घटना का हवाला देते हुए श्राबंती ने लिखा, “7 फरवरी 2026 को महिला कांग्रेस परिषद मुख्यालय में एक झड़प हुई, जहां शुभंकर सरकार ने 12 महिला कांग्रेस पदाधिकारियों के सामने मेरी समिति को भंग करने की धमकी दी। उन्होंने मुझे और मेरे परिवार के सदस्यों को भी बेहद अपमानजनक लहजे में धमकी दी।”
उन्होंने लिखा, “महिला कांग्रेस की पदाधिकारी होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं हाशिए पर पड़ी महिलाओं को न्याय दिलाऊं। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अपमान और उन पर लगे झूठे आरोपों के बाद, एक महिला होने के नाते मैं न्याय की मांग करती हूं। पार्टी के हित और कांग्रेस संगठन की गरिमा को ध्यान में रखते हुए, मैंने अब तक इस मामले को सार्वजनिक नहीं किया और न ही सरकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई लेकिन इस मुद्दे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।”
मेरी छवि खराब करने की साजिश- शुभंकर सरकार
वहीं, शुभंकर सरकार ने इन आरोपों पर कहा कि आगामी राज्य चुनावों में पार्टी के अकेले चुनाव लड़ने के फैसले के बाद उनकी छवि खराब करने की साजिश रची गई है। उन्होंने कहा, “जब हमने आगामी विधानसभा चुनावों में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया तो मुझे इस बात का अंदाजा था कि मेरी छवि खराब करने के लिए इस तरह के आरोप लगाए जाएंगे। पहले ये आरोप दूसरी पार्टियों से आते थे लेकिन अब ये मेरी ही पार्टी के भीतर से शुरू हो गए हैं। जो लोग वामपंथी दलों के साथ गठबंधन के पक्षधर हैं वे अब मेरी छवि खराब करने की साजिश रच रहे हैं। दुर्भाग्य से ऐसा करके वे पार्टी की छवि को भी धूमिल कर रहे हैं।”
सरकार ने आगे कहा, “उस दिन (7 फरवरी) जो कुछ भी हुआ, वह सार्वजनिक रूप से हुआ। मैंने क्या कहा, यह सभी जानते हैं। मेरे सभी पार्टी सहयोगियों को भी पता है कि मैंने क्या कहा। मुझे इस तरह के राजनीतिक रूप से प्रेरित आरोपों का सामना करने में कोई समस्या नहीं है।”
