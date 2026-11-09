पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को कहा कि तृणमूल कांग्रेस के विधायक परेश राम दास मुंबई भागने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि विधायक के खिलाफ दुष्कर्म के मामले में लगाए गए आरोप सही ही होंगे।

न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि परेश राम दास की कथित तौर पर भागने की कोशिश से उनके खिलाफ लगे आरोपों पर सवाल खड़े होते हैं।

मुख्यमंत्री ने और क्या कहा?

उन्होंने कहा, “वह मुंबई भाग रहे थे। उनके खिलाफ लगाए गए आरोप सही ही होंगे, वरना वह भागने की कोशिश क्यों करते? जब मैं विपक्ष का नेता था, तब उन्होंने मेरे लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। उन्होंने सिंचाई विभाग की जमीन पर कब्जा कर वहां एक वृद्धाश्रम भी बनाया था।”

2023 का है मामला

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अतिश विश्वास ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के विधायक के खिलाफ शिकायत 2023 की है। उन्होंने कहा, “हमें सूचना मिली कि वह जांच से बचने के लिए इंडिगो की फ्लाइट से मुंबई भागने की कोशिश कर रहे हैं। इस सूचना के आधार पर हमने स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (SOG) की एक टीम नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भेजी। बिधाननगर पुलिस कमिश्नरेट की मदद से हमारी टीम ने उन्हें एयरपोर्ट पर हिरासत में ले लिया। पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब हम उन्हें बारुईपुर जेल वापस ले जा रहे हैं।”

पुलिस अधीक्षक विश्वास ने कहा, “जैसा कि मैंने बताया, यह दुष्कर्म की शिकायत है। शिकायत 2023 की एक घटना से जुड़ी है और विधायक परेश राम दास इस मामले में मुख्य आरोपी हैं। उन्हें आज हिरासत में लिया गया और बाद में गिरफ्तार कर लिया गया।”

मिथुन चक्रवर्ती ने भी दोहराई बात

इस बीच, पश्चिम बंगाल सरकार के सलाहकार और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने तृणमूल विधायक की गिरफ्तारी पर कहा, “उनके खिलाफ कुछ न कुछ जरूर रहा होगा। वरना पुलिस किसी को एयरपोर्ट से क्यों गिरफ्तार करेगी? पुलिस मनमाने ढंग से किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। गिरफ्तारी के लिए समन या एफआईआर होनी चाहिए, तभी किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है।”

कैनिंग पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस के विधायक परेश राम दास को सोमवार को कोलकाता एयरपोर्ट से कथित दुष्कर्म मामले में गिरफ्तार किया गया। इस मामले में 5 सितंबर 2023 को कैनिंग पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376, 323, 420, 120B और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

मंगलवार को पुलिस करेगी पेश

पुलिस ने बताया कि आरोपी को आगे की जांच और जरूरी कानूनी कार्रवाई के लिए बारुईपुर पुलिस जिले लाया जा रहा है। मामले में उससे पूछताछ की जाएगी। जरूरी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उसे 10 नवंबर को अदालत में पेश किया जाएगा।

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