पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शनिवार को शिक्षक दिवस के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में राज्य के स्कूलों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की वकालत की। कोलकाता के न्यूटाउन में आयोजित उन्होंने कहा कि छात्रों के स्कूल में मोबाइल फोन इस्तेमाल करने को लेकर सख्त नियम बनाए जाने चाहिए। इस दौरान उन्होंने गुजरात मॉडल का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूलों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि मेरी इस बात को लेकर भले लोग नाराज हो जाएं, भले मेरे वोट कम हो जाएं, लेकिन इसके बावजूद स्कूलों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल को रेगुलेट करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के माहौल में छात्रों का ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित रखने के लिए इस तरह के कदम उठाने होंगे।

राज्य में खुलेंगे सीएम श्री स्कूल

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस दौरान नई ट्रांसफर मैनेजमेंट पॉलिसी लॉन्च की और हायर एजुकेशन में ‘स्वामी विवेकानंद मेरिट स्कीम’ का भी उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने राज्य की शिक्षा व्यवस्था में कई बड़े बदलावों और सुधारों की जरूरत पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान ‘पीएम श्री’ स्कूलों की तर्ज पर राज्य में दो ‘सीएम श्री’ स्कूलों को खोलने की भी घोषणा की। उन्होंने बताया कि इन स्कूलों में कक्षा 6वीं में एडमिशन मेरिट के आधार पर दिया जाएगा।

‘शैक्षणिक सुविधाओं से लैस होगा यह स्कूल’

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि इन स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। केंद्रीय मॉडल स्कूलों की तर्ज पर यहां स्मार्ट बोर्ड सहित कई आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है। उन्होंने राज्य के पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों में खेलों से जुड़े बड़े संस्थान विकसित करने की भी बात कही। मुख्यमंत्री के मुताबिक, शिक्षा के साथ खेल और अन्य गतिविधियों को बढ़ावा देना भी राज्य के छात्रों के लिए जरूरी है।

‘शिक्षक भर्ती में लिखित परीक्षा को मिले वेटेज’

सीएम ने इस दौरान राज्य में शिक्षक भर्ती को लेकर भी कुछ घोषणा की। सीएम ने शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को भरोसा दिलाया कि स्कूल सर्विस कमीशन (SSC) के जरिए शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय समय सीमा के भीतर पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने शिक्षक भर्ती में लिखित परीक्षा के प्रदर्शन को ज्यादा महत्व देने की वकालत की। साथ ही उन्होंने कहा कि मौखिक परीक्षा के अंकों का हिस्सा कम किया जाना चाहिए, ताकि भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा की भूमिका अधिक हो।

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पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि पुलिस को एक टीचर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। इस टीचर को दक्षिण कोलकाता के एक मिशनरी स्कूल ने सस्पेंड कर दिया था, क्योंकि उस पर एक स्टूडेंट के माथे से चंदन का तिलक हटाने का आरोप था। सीएम ने जोर देकर कहा कि पश्चिम बंगाल में ऐसी चीजें नहीं होंगी। यहां पढ़ें पूरी खबर…