पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को आरोप लगाया कि कम्युनिस्ट और ”कॉकरोच” भारत में बांग्लादेश जैसी अशांति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम अधिकारी ने कहा कि कम्युनिस्ट और ”कॉकरोच” की इन कोशिशों का विरोध किया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, ”ये कम्युनिस्ट न तो प्रार्थना करते हैं, न ही अपनी कलाई पर कलावा बंधवाते हैं और न ही माथे पर तिलक लगाते हैं। इनसे सावधान रहें।”

बुकस्टॉल में तोड़फोड़ का आरोप

इस बीच, वामपंथी दलों ने दुर्गा पूजा पंडालों के पास बुकस्टॉल में तोड़फोड़ को लेकर सीएम अधिकारी की आलोचना की है।

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा), सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (एसयूसीआई) और अन्य वामपंथी दलों ने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर कूच बिहार जिले के दिनहाटा से लेकर दक्षिण कोलकाता के हरिदेवपुर तक उनके बुकस्टॉल में तोड़फोड़ की गई है।

वामपंथी नेताओं ने इस तोड़फोड़ को लोकतांत्रिक विचारों पर हमला करार दिया है।

पूर्वी मेदिनीपुर के कांथी में दुर्गा पूजा के दौरान पूजा-अर्चना करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री अधिकारी ने कहा, ”मैंने देवी दुर्गा से राज्य के लोगों की भलाई और दुर्गा पूजा उत्सव के शांतिपूर्ण संपन्न होने की प्रार्थना की है।” कोलकाता में हुई भगदड़ की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने अपील की कि इस साल की बाकी पूजा को दुर्घटना-मुक्त बनाने के लिए सभी का सहयोग चाहिए। कोलकाता की घटना में 19 लोगों की जान चली गई थी।

‘मैं एक हिंदू का बेटा हूं…’

अपने माथे पर लगे तिलक और कलाई पर बंधे कलावे की ओर इशारा करते हुए मुख्यमंत्री अधिकारी ने कहा, ”मैं कम्युनिस्ट नहीं हूं, नास्तिक नहीं हूं और न ही जमाती हूं। मैं एक हिंदू का बेटा हूं, एक गौरवान्वित सनातनी हूं।” उन्होंने कहा, ”एक सनातनी होने के नाते, देवी की पूजा करना मेरा कर्तव्य है।”

कॉकरोच और खटमलों से रहें सावधान

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री अधिकारी ने कहा कि लोगों को कॉकरोच और खटमलों से भी सावधान रहना चाहिए। सीजेपी ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए हाल में प्रदर्शन किया था।

मुख्यमंत्री अधिकारी ने दावा किया कि कुछ ताकतें बांग्लादेश की तरह पूरे भारत में अशांति पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा, ”इनका हर तरह से विरोध किया जाना चाहिए।”

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वरिष्ठ वकील और CPI(M) के पूर्व सांसद विकास रंजन भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि साउथ कोलकाता में उनके घर पर हुए हमले के कुछ दिनों बाद उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।