तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी ने पत्नी के अवैध सोने के साथ पकड़े जाने के आरोप पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यदि इस मामले में सबूत सौंप दिए जाएं तो वे सियासत छोड़ देंगे। उल्लेखनीय है कि अभिषेक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे हैं। बता दें कि अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा नरूला को बैंकॉक से लौटते समय कस्टम विभाग ने कोलकाता एयरपोर्ट पर दो किलो अवैध सोने के साथ पकड़ा था। इस विवाद में बीजेपी के महासचिव और पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने सीबीआई जांच की मांग भी की है।

क्या था मामलाः मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कस्टम विभाग ने रुजिरा को कोलकाता एयरपोर्ट पर दो किलो अवैध सोने के साथ पकड़ा था। कस्टम विभाग का आरोप है कि उन्होंने सोने का विवरण देने से इनकार कर दिया था। इसके साथ ही उन पर महिला पुलिसकर्मी के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने और हाथापाई करने का भी आरोप लगा है। कस्टम विभाग ने मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई है।

घटना नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की 15-16 मार्च की बताई जा रही है। रुजिरा बैंकॉक से भारत वापस आई थीं। शिकायत में यह भी कहा गया है, ‘कोलकाता पुलिस सांसद की पत्नी को कस्टम से जबरन छुड़ा कर ले गई। इसके साथ ही पुलिस की तरफ से कस्टम अधिकारियों को उन्हें नहीं छोड़ने पर अंजाम बुरा होने की धमकी भी दी गई थी।’ इस मामले में अभिषेक बनर्जी खुलकर सामने आए हैं। उनका कहना है कि उनकी पत्नी पर लगाए गए सारे आरोप गलत हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि अगर आरोप साबित हुए तो वे हमेशा के लिए राजनीति छोड़ देंगे।

BJP General Secretary Kailash Vijayvargiya: When custom officials stopped Abhishek Banerjee's wife at Kolkata airport, Vidhan Nagar Commissioner came to the airport, threatened the custom officials&entire luggage was taken without checking.We demand a CBI inquiry in this incident pic.twitter.com/ZHasnymBQQ

