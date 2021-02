स्कूटी से सचिवालय आईं ममता बनर्जी, 14 साल पहले भी की थी बाइक की सवारी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रही हैं। गुरुवार को उन्होंने इसी कड़ी में इलेक्ट्रिक स्कूटर से सचिवालय तक का सफर किया। उनकी इस रैली में कोलकाता के मेयर फरहाद हकीम भी शामिल थे। ममता उन्हीं के साथ स्कूटर में पीछे बैठी थीं। इस दौरान दोनों ने हेलमेट पहना था और ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के खिलाफ बैनर भी लहराया।

क्या लिखा था बैनर में?: ममता बनर्जी ने स्कूटर से सफर के दौरान गले पर जो बैनर टांगा था, उसमें लिखा था, “आपकी जुबान पर क्या है- पेट्रोल के दामों की बढ़ोतरी, डीजल के दामों की बढ़ोतरी और एलपीजी गैस की कीमतों में वृद्धि।” ममता की इस रैली में सचिवालय के कई कर्मचारी और अफसर भी ई-स्कूटी लेकर पहुंचे थे और सभी सचिवालय नाबान्न तक पहुंचे।

#WATCH | West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee travels on an electric scooter in Kolkata as a mark of protest against rising fuel prices. pic.twitter.com/q1bBM9Dtua

— ANI (@ANI) February 25, 2021