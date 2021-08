कम्युनिटी ऑफ सेंट’एगिडियो के अध्यक्ष प्रो मार्को इम्पाग्लियाज़ो ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को पत्र लिख कर एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए रोम आने का निमंत्रण भेजा है।

प्रो मार्को इम्पाग्लियाज़ो ने 6 और 7 अक्टूबर को रोम में आयोजित एक कार्यक्रम “वर्ल्ड मीटिंग फॉर पीस” के लिए ममता बनर्जी को निमंत्रित किया है। इस कार्यक्रम के लिए पोप फ्रांसिस, अल-अजहर (मिस्र) के महान इमाम अहमद अल तैयब, जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल, इतालवी राजनीतिक अधिकारियों और ईसाई चर्चों-दुनिया भर के धर्मों के कई उच्च प्रतिनिधियों ने इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अपनी हामी भर दी है।

President of the Community of Sant’Egidio, Prof Marco Impagliazzo writes to West Bengal CM Mamata Banerjee, inviting her to an event in Rome on October 6th & 7th to attend “World Meeting for Peace “Peoples as Brothers, Future Earth”.

(File photo) pic.twitter.com/QgcowQPGjs

— ANI (@ANI) August 11, 2021