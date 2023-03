Mamata Banerjee: पश्चिम बंगाल में मस्लिम वोटों पर ममता की नजर, खुद संभाल लिया इस मंत्रालय का कार्यभार, बोर्ड के गठन को भी मिली मंजूरी

Mamata Banerjee: 2011 की जनगणना के अनुसार मुसलमानों की आबादी बंगाल की आबादी का 27.01% है।

West Bengal chief minister Mamata Banerjee: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। (फाइल फोटो)

Mamata Banerjee: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले राज्य के अल्पसंख्यक मामलों के विभाग का प्रभार संभाला है। बनर्जी की मदद के लिए ताजमुल हुसैन को अल्पसंख्यक मामलों का राज्य मंत्री बनाया गया है। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) द्वारा कांग्रेस-वाम गठबंधन से सागरदिघी विधानसभा उपचुनाव हारने के कुछ दिनों बाद सोमवार को यह कदम उठाया गया। सागरदिघी में 60% से अधिक मुस्लिम आबादी है और यह टीएमसी का गढ़ रहा है। राज्य के कानून मंत्री मलय घटक ने कहा कि राज्य कैबिनेट ने भी सोमवार को अल्पसंख्यक विकास बोर्ड के गठन को मंजूरी दे दी है। 2011 की जनगणना के अनुसार मुसलमानों की आबादी बंगाल की आबादी का 27.01% है। उपचुनाव में टीएमसी की हार को उसके मुस्लिम आधार में गिरावट के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। हार के कारणों की जांच के लिए 6 मार्च को बनर्जी ने मुस्लिम विधायकों और मंत्रियों की एक कमेटी भी बनाई थी। वहीं 2024 के लोकसभा चुनावों से एक साल पहले यानी अगले कुछ महीनों में राज्य में पंचायत चुनाव होने की संभावना है। https://www.jansatta.com/blank.html

