कलकत्ता हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने गुरुवार को भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को बंगाल में रथ यात्राएं निकालने की मंजूरी दे दी। जिसके बाद इस फैसले के खिलाफ बंगाल सरकार ने चीफ जस्टिस की बेंच में अपील की। चीफ जस्टिस की बेंच इस मामले में आज (शुक्रवार) को सुनवाई करेगी। गौरतलब है कि बंगाल सरकार द्वारा रथ यात्राों की अनुमति न दिए जाने पर हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। हालांकि गुरुवार को ही सिंगल बेंच के फैसले से पहले भी एक बेंच भाजपा की अपील खारिज कर चुकी थी।

24 जिलों से गुजरेगी रथ यात्रा

जानकारी के मुताबिक भाजपा की ये रथ यात्रा प्रदेश के 24 जिलों में से गुजरेगी। वहीं भाजपा महासचिव कैलाश विजयविजर्गीय ने कहा- ये फैसला निरंकुशता के मुंह पर तमाचा है।

West Bengal Govt approaches Chief Justice’s division bench challenging the single bench order of Calcutta High Court’s permission for yatras by BJP in the state. The matter will be placed before the Chief Justice bench tomorrow.

