West Bengal Board Exam 2023 : 12वीं कक्षा के लिए डब्ल्यूबीबीएसई बोर्ड परीक्षा 14 मार्च, 2023 से शुरू होगी। इस साल 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में 8 लाख से अधिक छात्र शामिल होंगे।

West Bengal Board Exam 2023: पश्चिम बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन इस साल 14 मार्च से 12वीं कक्षा के लिए बोर्ड परीक्षा शुरू कर रहा है। इस परीक्षा में इस वर्ष 8 लाख से ज्यादा छात्रों के पेपर लिखने का अनुमान है। पिछले साल परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या 7.45 लाख थी। 12वीं कक्षा के छात्रों की परीक्षा 14 से 27 मार्च तक 2349 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा के दौरान नकल रोकने के लिए हर परीक्षा केंद्र में सीसीटीवी सर्विलांस और मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं। परीक्षा से जुड़ी ज़्यादा जानकारी : पश्चिम बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन ने शुक्रवार को कहा कि परीक्षाएं 14 मार्च से 27 मार्च तक 2349 स्थानों पर आयोजित की जाएंगी। भट्टाचार्य ने कहा कि 206 स्थानों को संवेदनशील घोषित किया गया है, जहां परीक्षा हॉल के अंदर मोबाइल फोन या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को चोरी होने से रोकने के लिए तीन स्तरीय स्क्रीनिंग प्रणाली होगी। किसी भी अनाचार को रोकें। हर कार्यक्रम स्थल पर सीसीटीवी से निगरानी और मेटल डिटेक्टर होंगे। परिषद के अध्यक्ष चिरंजीब भट्टाचार्य ने कहा कि पहली बार परिषद ने 206 संवेदनशील स्थानों में से कुछ में किसी भी मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की उपस्थिति को ट्रैक करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर (आरएफडी) का उपयोग करने का निर्णय लिया है। Also Read NEET PG 2023 Result: जानिए कब आएगा NEET PG का रिजल्ट, पढ़ें नीट यूजी से भी जुड़ी सभी अपडेट एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अधिकांश संवेदनशील स्थल मालदा जिले में स्थित हैं। वेन्यू में परीक्षा प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थियों या किसी अन्य को सुबह 10 बजे से परीक्षा के एक घंटे के पूरा होने से पहले अपनी सीट छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह उपाय इस साल और पिछले वर्षों में कक्षा 10 की राज्य बोर्ड परीक्षा शुरू होने के बाद कभी-कभी सोशल मीडिया पर सामने आए प्रश्नपत्रों की कथित तस्वीरों की खबरों के मद्देनजर किए गए हैं। हालाँकि, परिषद ने उस मुद्दे का उल्लेख नहीं किया।

