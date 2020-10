भाजपा महिला मोर्चा की सोशल मीडिया इंचार्ज प्रीति गांधी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में कुछ लोगों की भीड़ कथित भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमला करती दिखाई दे रही है। प्रीति गांधी ने बताया है कि भाजपा कार्यकर्ता नए कृषि कानून के समर्थन में रैली निकाल रहे थे, जब कुछ लोगों की भीड़ ने उन पर लाठी डंडों से हमला कर दिया।

प्रीति गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि “भाजपा कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल के पर्बस्थली में कृषि कानून 2020 के समर्थन में रैली निकाल रहे थे। तभी उन पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया और भाजपा कार्यकर्ताओं को बुरी तरह पीटा। इस घटना में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई है।” प्रीति गांधी ने अपने ट्वीट में ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए लिखा कि “चुनाव तक इंतजार कीजिए, दीदी, बंगाल आपको इसका करारा जवाब देगा।”

BJP workers in Purbasthali, West Bengal were taking out a rally in support of #FarmersBill2020 when they were brutally attacked. Serious injuries reported. No action by state authorities.

Wait until the elections, didi, Bengal will give you a befitting reply!! #Poriborton pic.twitter.com/Jg3A2mhECD

