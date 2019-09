लोकसभा चुनाव 2019 से अब तक पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच विवाद कम नहीं हो रहा है। सीएम ममता बनर्जी को घेरने के लिए बीजेपी समर्थक बुधवार (11 सितंबर) को सड़कों पर उतर आए। उन्होंने बिजली की बढ़ी दरों को लेकर जमकर हंगामा काटा। वहीं, पुलिस के साथ भी उनकी तीखी झड़प हुई। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए वॉटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। साथ ही, बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी ले लिया। बताया जा रहा है कि झड़प में कई कार्यकर्ता घायल भी हो गए हैं।

बिजली की बढ़ी दरों को लेकर प्रदर्शन: बता दें कि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने कुछ समय पहले बिजली की दरों में इजाफा किया था। इसके बाद से बीजेपी लगातार टैरिफ कम करने की मांग कर रही थी। ममता सरकार ने सुनवाई नहीं की तो बुधवार को बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। उन्होंने ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही, बिजली की दरों में कटौती करने के लिए भी कहा।

#WATCH: Police fire water cannons at BJP workers marching towards Calcutta Electric Supply Corporation (CESC) office over hike in electricity tariff, in Kolkata. pic.twitter.com/CYHNqZRulk

— ANI (@ANI) September 11, 2019