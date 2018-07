पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार (21 जुलाई) को कोलकाता में शहीद दिवस के मौके पर वार्षिक रैली को संबोधित किया। इसमें हजारों की तादाद में TMC के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर ममता ने एक ओर जहां शक्ति प्रदर्शन किया, वहीं दूसरी ओर विपक्षी दलों के कई नेताओं ने टीएमसी का दामन थामा। इनमें से बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सदस्य और वरिष्ठ पत्रकार चंदन मित्रा भी शामिल हैं। मित्रा के अलावा माकपा के पूर्व सांसद मोइनुल हसन, कांग्रेस की सबीना यास्मीन और मिजोरम के महाधिवक्ता बिश्वजीत देब भी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। TMC प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में रैली के दौरान खुद इसकी जानकारी दी। चंदन मित्र के टीएमसी में जाने की अटकलें काफी पहले से चल रही थीं।

अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों से ठीक पहले प्रमुख विपक्षी दलों के नेताओं के टीएमसी में शामिल होने से पार्टी को पश्चिम बंगाल के साथ ही राष्ट्रीय राजनीति में भी अपनी पहुंच बढ़ाने में मदद मिल सकती है। बीजेपी बंगाल के साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों में आक्रामक तरीके से अपना विस्तार कर रही है। ऐसे में सबसे ज्यादा नुकसान पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी को ही उठाना पड़ सकता है। हाल में संपन्न पंचायत चुनावों में माकपा और कांग्रेस जैसे दलों को पीछे छोड़ते हुए बीजेपी तृणमूल के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आई थी। इससे ममता बनर्जी की राजनीतिक समस्याएं बढ़ गई थीं।

Former Rajya Sabha MP Chandan Mitra, Former CPM MP Moinul Hasan, Congress's Sabina Yasmin and Mizoram advocate-general Biswajit Deb have joined TMC: TMC Chief & West Bengal CM Mamata Banerjee (File pic) pic.twitter.com/OUYaRXWqcr

We will start 'BJP hatao, desh bachao' campaign on 15th August. 2019 will be a big blow, Bengal will show the path: TMC Chief & West Bengal CM Mamata Banerjee https://t.co/KNmXB5ZRfJ

