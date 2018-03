त्रिपुरा में लेनिन की मूर्ति गिराने की घटना के बाद अब इसकी आंच अन्य राज्यों में भी पहुंच रही है। तमिलनाडु में भी जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दक्षिण भारत के समाज सुधारक पेरियार की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं अब पश्चिम बंगाल में इसका विरोधियों ने बदला लेने की कोशिश करते हुए जनसंघ संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति तोड़ने की कोशिश की। मूर्ति को क्षतिग्रस्त करते हुए उसके पास पोस्टर छोड़ गए, जिसमें त्रिपुरा की घटना का बदला लेने की बात कही गई है। अराजक तत्वों ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति पर कालिख भी पोत दी। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट, के मुताबिक यह घटना बुधवार( सात मार्च) सुबह करीब 8 बजे हुई। यह मूर्ति कालीघाट के पास स्थापित थी।

छह युवा गिरफ्तारः मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुखर्जी की यह मूर्ति केवाईसी पार्क मे स्थापित थी। इसे तोड़ने के आरोप में छह युवाओं को गिरफ्तार किया गया है। ये जादवपुर यूनिवर्सिटी के छात्र बताए जाते हैं। इनमें एक छात्रा भी शामिल है। मुखर्जी की मूर्ति तोड़े जाने की घटना की पश्चिम बंगाल इकाई ने निंदा की है। प्रदेश महासचिव शांतन बसु ने सरकार से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उधर तमिलनाडु में मूर्ति क्षतिग्रस्त किए जाने की घटनाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने इन घटनाओं को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इसे रोकने को कहा है। मोदी के रुख की जानकारी देते हुए गृहमंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि सभी राज्यों को मूर्तियों की सुरक्षा पर ध्यान देने को कहा गया है।

Incidents of toppling of statues have been reported from certain parts of the country. MHA has taken serious notes of such incidents of vandalism. PM also spoke to HM in this regard & has expressed his strong disapproval of such incidents: Ministry of Home Affairs pic.twitter.com/Mkd5aTtF4h

