निर्वाचन आयोग ने रविवार को चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा का स्वागत किया। EC के अनुसार, असम, केरल, पुडुचेरी में 9 अप्रैल और तमिलनाडु में 23 अप्रैल 2026 को मतदान होगा। पश्चिम बंगाल में दो चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल 2026 को मतदान होगा। पश्चिम बंगाल चुनावों के लिए मतदान कार्यक्रम की घोषणा करते हुए, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि राज्य में मतदान करने के पात्र मतदाताओं की कुल संख्या 6.44 करोड़ है।

मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन (SIR) के बाद, चुनाव आयोग ने 28 फरवरी को पश्चिम बंगाल में 7.04 करोड़ मतदाताओं वाली अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की, जिनमें से 60.06 लाख मतदाताओं को निर्णय के अधीन ( Under adjudication) रखा गया था। सीईसी के रविवार के बयान में यह स्पष्ट किया गया कि जिन लोगों के मामलों में न्यायिक कार्यवाही चल रही है वे तब तक मतदान नहीं कर सकेंगे जब तक कि न्यायिक अधिकारियों द्वारा उनके नामों को मंजूरी नहीं मिल जाती।

बंगाल चुनाव से पहले जारी होगी सप्लिमेंट्री लिस्ट

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, “सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार, कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्देशानुसार कार्य कर रहे न्यायाधीश सप्लिमेंट्री लिस्ट तैयार करेंगे। सप्लिमेंट्री लिस्ट और नाम जारी होते ही उन्हें मौजूदा मतदाताओं की सूची में शामिल कर लिया जाएगा।” चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देने वाले एक मामले की सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट के 20 फरवरी के आदेश पर, इन मामलों की सुनवाई के लिए लगभग 500 न्यायिक अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। जैसे-जैसे मामलों का निपटारा होता जाएगा, नामों की सप्लिमेंट्री लिस्ट प्रकाशित की जानी हैं। फिलहाल, कोई लिस्ट प्रकाशित नहीं की गई है। हालांकि, अदालत को पिछले सप्ताह सूचित किया गया था कि लगभग 10 लाख मामलों का निपटारा हो चुका है।

पश्चिम बंगाल में कब हैं चुनाव?

सामान्य तौर पर, पश्चिम बंगाल चुनावों के दो चरणों के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 6 अप्रैल और 9 अप्रैल तक मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े जा सकते हैं। हालांकि, चुनावी योग्यता संबंधी मामलों की समीक्षा के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति का कोई पूर्व उदाहरण नहीं है। पहली बार, चुनाव आयोग ने पिछले साल दिसंबर में, वैधानिक अधिकारियों, निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) और सहायक ईआरओ द्वारा लिए गए निर्णयों की समीक्षा करने के लिए 8100 पर्यवेक्षकों को तैनात किया, जो केंद्र सरकार के कर्मचारी थे।

अन्य आठ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर प्रक्रिया जारी रहने के दौरान, चुनाव आयोग ने केवल पश्चिम बंगाल में माइक्रो ऑब्जर्वर को तैनात किया। माइक्रो ऑब्जर्वर द्वारा चिह्नित मामलों का मूल्यांकन अब न्यायिक अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है जो कि पश्चिम बंगाल में पहली बार हो रहा है।

चुनाव से पहले बदले गए पश्चिम बंगाल के मुख्य और गृह सचिव

बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और गृह सचिव को बदलने का फैसला किया है। चुनाव आयोग के आदेश के मुताबिक, राज्य की मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती को पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह अब दुष्यंत नारियावाला को नया मुख्य सचिव बनाया गया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें