पश्चिम बंगाल में अपने मालदा के गढ़ को मजबूत करने में लगी है। कभी कांग्रेस की सीट रही मालदा अपने सियासी समीकरणों के साथ बदलती रही है और पहले इसे सीट पर कांग्रेस-तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) का कब्जा रहा है, लेकिन वर्तमान में यहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का कब्जा है। परिसीमन ने इस सीट के समीकरण को बदला है। कांग्रेस यहां पर अपनी मजबूती के लिए जमीनी काम कर रही है। इसकी पहल जनवरी की शुरुआत में ही अपने एक पुराने सांसद की घर वापसी के साथ की है।

कांग्रेस ने इसी पहल के तहत टीएमसी की राज्यसभा सांसद मौसम नूर की कांग्रेस में घर वापसी कराई है। इस घर वापसी को कांग्रेस पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में बदलाव से जोड़कर देखा जा रहा है। इस वजह से मालदा जिले में कुछ सीटों पर कांग्रेस, भाजपा और तृणमूल कांग्रेस एक त्रिकोणीय मुकाबले की ओर दिखाई दे रही है।

मालदा दक्षिण की सीट पर भी कांग्रेस-भाजपा के बीच ही सीधा मुकाबला 2024 के चुनाव में भी देखने को मिला था। यहां के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन अच्छा था, लेकिन विधानसभा के स्तर पर देखें तो यहां पार्टी बीते चुनाव में खाता तक नहीं खोल पाई थी। परिसीमन के बाद 2009 में यह क्षेत्र अस्तित्व में आया था और तभी से लगातार तीनों प्रमुख पार्टियों के बीच खींचतान का केंद्र बना हुआ है। वर्ष 2009 में परिसीमन के बाद पश्चिम बंगाल की मालदा लोकसभा सीट को दो हिस्सों में बांट दिया गया है। मालदा उत्तर और मालदा दक्षिण।

मालदा उत्तर में हबीब पुर (एसटी), गजोले (एससी), चंचल, हरिश चंद्रपुर, मालतीपुर, रतुआ और मालदा (एससी) विधानसभा सीटें शामिल हैं। मालदा सीट पर इस समय भाजपा का कब्जा है और 2019 में भाजपा ने यह सीट पांच लाख से अधिक मतों से जीती थी। इसी सीट पर टीएमसी से मौसम नूर ने भी चुनाव लड़ा था। 2014 के चुनाव में इस सीट से कांग्रेस की ओर से मौसम नूर ने ही जीत दर्ज की थी, लेकिन बाद में मौसम नूर तृणमूल कांग्रेस चली गई थी।

उस समय उनका मुकाबला खगेन मुर्मू के साथ ही था, लेकिन खगेन मुर्मू उस समय माकपा (सीपीआई) से चुनाव मैदान में थे। अभी भाजपा से वर्तमान सांसद हैं। पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने दावा किया कि तीन बार की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को वर्तमान में सत्ता-विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस बार मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर और पुरुलिया जिलों के कुछ हिस्सों में अपने मजबूत गढ़ों पर अधिक ध्यान केंद्रित करेगी।

दरअसल, अधीर रंजन तीन दशकों के अंतराल के बाद पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, और अगर पार्टी आलाकमान और केंद्रीय चुनाव समिति अनुमति दे तो वह बहरामपुर सीट से मैदान में उतरेंगे।

विधानसभा चुनाव में पार्टी मध्य और उत्तरी बंगाल के अपने पारंपरिक गढ़ों में बढ़त बनाएगी। बंगाल की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में, कांग्रेस का झंडा बुलंद रखना ही हमारा लक्ष्य है और इसीलिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने राज्य के सभी वरिष्ठ नेताओं से चुनाव लड़ने का आग्रह किया। कुछ नेता सहमत हुए तो कुछ नहीं। मैंने यह अनुरोध स्वीकार कर लिया।

हालांकि मालदा के सांसद खगेन मुर्मू ने कांग्रेस की तैयारी व मौसम नूर की चुनौती को लेकर कहा कि 2011 से पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है।

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