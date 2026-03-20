पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए तृणमूल कांग्रेस की सूची से 74 विधायकों का नाम हटाए जाने से मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अंदरूनी विरोध के बाद अब नेताओं का विरोध, प्रदर्शन की शक्ल में उभरकर सामने आने लगे हैं। नाराजगी जताने का सिलसिला अगर जल्द नहीं थमा तो टीएमसी के लिए भाजपा और मतदाताओं के सामने पार्टी की एकजुटता दर्शाने को लेकर चुनौतियां और बढ़ सकती हैं।

विधानसभा चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस की ओर जारी सूची से कुछ पुराने नेताओं के नाम भी हटाए गए हैं, जिनमें नाराजगी है। इस कारण, पार्टी में अदरूनी दरारें उभरकर सामने आने से ममता बनर्जी के लिए इस चुनाव में चुनौतियां बढ़ जाएंगी।

टिकट न मिलने पर टीएमसी नेताओं में नाराजगी

पश्चिम बंगाल कैबिनेट में मंत्री और हरीशचंद्रपुर से मौजूदा विधायक ताजमुल हसन ने इस बार टिकट न मिलने पर अपनी नाराजगी जाहिर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि मैंने पार्टी के सभी निर्देशों का पूरी तरह पालन किया, फिर भी मुझे टिकट नहीं दिया गया। उन्होंने अपनी ही पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा, टिकट उन लोगों को दिए गए हैं जो पार्टी की नीतियों के बारे में कुछ नहीं जानते हैं और पार्टी ने मेरे साथ धोखा किया है। उनकी प्रतिक्रिया पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में व्याप्त नाराजगी को दर्शाती है, जिन्हें नए लोगों के लिए जगह बनाने के लिए नजरअंदाज किया गया।

तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और नटाबाड़ी से पूर्व विधायक रबींद्रनाथ घोष ने संन्यास लेने के संकेत दिए हैं। पार्टी ने सूची बनाने में अपने पैमाने में बदलाव करते हुए कई नए चेहरों को मैदान में उतारा है, इसलिए पुराने नेताओं में इससे नाराजगी बढ़ती जा रही है। टीएमसी ने 291 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। इनमें 141 नए उम्मीदवारों समेत 135 मौजूदा विधायकों को बरकरार रखा गया है। 15 विधायकों के निर्वाचन क्षेत्र में बदलाव किया गया है जबकि 74 के टिकट काटे गए हैं। इस सूची में 47 अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति/जनजाति के 95 समेत 40 साल से कम उम्र के 42 उम्मीदवार शामिल हैं।

पश्चिम बंगाल में दो चरणों में होंगे विधानसभा चुनाव

पार्टी ने सभी वर्गों को तरजीह देते हुए समावेशिता दिखाने की कोशिश की है, लेकिन पुराने नेताओं के एक वर्ग में नाराजगी कम नहीं हो रही है। 18 मार्च को उत्तरी 24 परगना के अमदंगा के तीन बार के विधायक रफीकुर रहमान को टिकट देने से इंकार करने पर समर्थकों के विरोध का सामना करना पड़ा जबकि रहमान ने पार्टी नेतृत्व से अपने फैसले पर दोबारा विमर्श करने का आग्रह किया।

दक्षिण 24 परगना जिले के कैनिंग पुरबा विधानसभा क्षेत्र के जिबंतला में पार्टी ने मौजूदा विधायक शौकत मोल्ला को जिले की दूसरी विधानसभा सीट (भंगर) से चुनाव लड़ाने का फैसला लिया, जिसका समर्थकों ने विरोध जताया। तृणमूल के वरिष्ठ विधायक असित मजूमदार को चिनसुराह से टिकट नहीं दिया गया है। उनकी जगह देबांशु भट्टाचार्य को उम्मीदवार बनाया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल 2026 को होंगे जबकि 4 मई को मतों की गणना होगी।

पश्चिम बंगाल चुनाव: बीजेपी ने जारी की दूसरी लिस्ट

भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए दूसरी लिस्ट में 111 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। इस लिस्ट में 19 महिलाओं का नाम है। इससे पहले बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में 144 प्रत्याशियों की घोषणा की थी। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें