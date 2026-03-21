पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना जिले के बारानगर में शनिवार को चुनाव प्रचार के पोस्टर और होर्डिंग को फाड़े जाने के आरोप को लेकर बीजेपी एवं तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों के बीच झड़प हुई। पुलिस ने यह जानकारी दी।

पुलिस के मुताबिक, यह घटना बीजेपी उम्मीदवार सजल घोष और टीएमसी प्रत्याशी सायंतिका बंद्योपाध्याय की मौजूदगी में टोबिन रोड चौराहे पर हुई।

नारेबाजी के बाद बढ़ा तनाव

केंद्रीय बलों और पुलिस कर्मियों को स्थिति को नियंत्रित करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा क्योंकि दोनों पक्षों के सैकड़ों समर्थक इकट्ठा हो गए थे और एक-दूसरे के आमने-सामने आ गए थे। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि दोनों पक्षों की ओर से नारेबाजी की गई, जिससे इलाके में तनाव बढ़ गया।

लोगों का कहना है कि चुनाव प्रचार के लिए पोस्टर, होर्डिंग और फ्लेक्स फाड़े जाने को लेकर झड़प हुई। शुरुआत में दोनों पक्षों के बीच बहस हुई लेकिन बाद में यह मारपीट में बदल गई और दोनों पक्षों ने हिंसा के लिए एक-दूसरे को जिम्मेदार ठहराया।

टीएमसी प्रत्याशी ने क्या कहा?

इस घटना को लेकर सायंतिका बंद्योपाध्याय ने पत्रकारों से कहा, ”घोष बारानगर में बाहरी लोगों और असामाजिक तत्वों को लेकर आए तथा वहां की शांतिपूर्ण कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की। उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा।”

बंद्योपाध्याय ने कहा, ”हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से इसका विरोध करेंगे।” घोष ने आरोप लगाया कि बंद्योपाध्याय के नेतृत्व में तृणमूल समर्थकों ने बीजेपी द्वारा चुनाव प्रचार के लिए लगाए गए पोस्टर और होर्डिंग फाड़ दिए तथा पार्टी समर्थकों को डराने-धमकाने की कोशिश की।

सुरक्षा बलों ने हालात को किया काबू

लगभग एक घंटे तक चले हंगामे के बाद सुरक्षा बल दोनों पक्षों को तितर-बितर करने में कामयाब हुए। इस हंगामे की वजह से बीटी रोड-टोबिन रोड चौराहे पर घंटों तक ट्रैफिक जाम रहा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 294 सीटें हैं और इनके लिए दो चरणों में मतदान होगा- 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को। वोटों की गिनती 4 मई को होगी।

5 राज्यों के चुनाव, क्या युवा मतदाता बनेंगे किंगमेकर?

पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में इस बार युवा मतदाता सियासी समीकरण बदलने की क्षमता रखते हैं। असम, केरल, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में 18 से 29 साल के मतदाताओं की हिस्सेदारी लगभग 20 से 30 फीसद तक है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।

