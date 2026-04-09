विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में गुरुवार को एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने टीएमसी और सीएम ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि खराब मौसम के बावजूद हल्दिया रैली में लोगों की भारी उपस्थिति बंगाल में बदलाव का संकेत है, जो बताता है कि तृणमूल कांग्रेस सत्ता से बाहर हो जाएगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, “इस बार बंगाल ने हर प्रतिकूल परिस्थिति पर विजय पाने का संकल्प लिया है। भाजपा की जीत इसी उत्साह में झलकती है। जो 5 साल पहले नंदीग्राम में हुआ था, वही इस साल भाबानीपुर और पूरे पश्चिम बंगाल में दोहराया जाएगा।” पीएम ने कहा कि भाजपा की सरकार बनने पर केंद्र सरकार की सभी योजनाएं यहां तेजी से लागू होंगी। इससे धान किसानों, आलू किसानों और सभी किसानों को लाभ होगा। भाजपा की दोहरी इंजन सरकार बंगाल को बंदरगाह विकास और ब्लू इकोनॉमी का प्रमुख केंद्र बनाएगी।

India is progressing at a rapid pace, but TMC is pulling Bengal backwards.



The Bengal that once strengthened India’s manufacturing and trade has been pushed so far down on every development parameter.



Who knows this situation better than Haldia?



– PM @narendramodi pic.twitter.com/HjxauQb09k — BJP (@BJP4India) April 9, 2026

बंगाल का हित प्रधानमंत्री के प्रति शत्रुता रखने में नहीं- नरेंद्र मोदी

पश्चिम बंगाल के पुरबा मेदिनीपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, “बंगाल का हित प्रधानमंत्री के प्रति शत्रुता रखने में नहीं है बल्कि जनता को सबसे अधिक लाभ तभी होगा जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों मिलकर काम करेंगे। यही कारण है कि बंगाल के लिए दो इंजन वाली सरकार अत्यंत आवश्यक है। दो इंजन वाली सरकार मत्स्य पालन और समुद्री खाद्य क्षेत्रों में बंगाल को आत्मनिर्भर बनाएगी।”

भाजपा ने मत्स्य पालन के लिए अलग मंत्रालय की स्थापना की

पीएम ने कहा, “भाजपा ने मत्स्य पालन के लिए एक अलग मंत्रालय की स्थापना की है। स्वतंत्रता के दशकों बाद हमारी सरकार ने पहली बार मछुआरों, उनके परिवारों और समग्र रूप से नीली अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक अलग मत्स्य पालन मंत्रालय बनाया है। हमने न केवल एक अलग मंत्रालय बनाया है बल्कि भाजपा ने मछुआरों के कल्याण के लिए एक अलग और रिकॉर्ड तोड़ बजट भी आवंटित किया है। इसके अलावा, भाजपा ने मछुआरों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) सुविधा उपलब्ध कराई है। भाजपा ने मछुआरों के लिए 5 लाख रुपये तक का बीमा कवरेज भी प्रदान किया है; हमारे लाखों साथी मछुआरे पहले ही इस लाभ का फायदा उठा चुके हैं। यहां भाजपा सरकार बनने के बाद, केंद्र सरकार की हर योजना को लागू किया जाएगा।”

पीएम मोदी बोले- टीएमसी के वरिष्ठ नेता मुझसे दुश्मनी रखते

जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, “वे ‘प्रधानमंत्री’ शब्द के प्रति इतनी तीव्र घृणा और गहरी दुश्मनी रखते हैं कि वे या तो इस उपाधि से जुड़ी हर योजना का नाम बदल देते हैं या फिर उन्हें लागू करने से ही इनकार कर देते हैं। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के घरों के लिए बनाई गई योजना है, उन्होंने इसका नाम बदल दिया और इस प्रक्रिया में वास्तव में गरीब, इसके हकदार लाभार्थियों के नाम काट दिए।”

पीएम ने आगे कहा, “इसी तरह, आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है लेकिन सिर्फ इसलिए कि इसके नाम में ‘प्रधानमंत्री’ शब्द है, टीएमसी इस योजना को बंगाल में लागू नहीं होने दे रही है। मैं मानता हूं कि टीएमसी के वरिष्ठ नेता मुझसे दुश्मनी रखते हैं फिर भी, अपनी नफरत में उन्होंने ‘प्रधानमंत्री’ शब्द को भी नहीं बख्शा। यह संविधान द्वारा प्रदत्त उपाधि है, इस देश की जनता द्वारा दी गई उपाधि है। यह मुझे जन्म से नहीं मिली है। इसका खामियाजा बंगाल के गरीबों, बुजुर्ग माता-पिता और आप सभी को भुगतना पड़ रहा है।”