बंगाली नव वर्ष पोइला बोइसाख के अवसर पर भाजपा ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस के साथ चुनावी मुकाबले में बंगाली संस्कृति से जुड़ी हर चीज को प्रदर्शित किया। बोबाजार के फिरंगी कालीबाड़ी मंदिर के पास सैकड़ों भाजपा समर्थकों ने झांकियां निकालीं जिनमें रवींद्र संगीत नृत्य, धुनुची (पारंपरिक बंगाली धूपदान), ढाकी (ढोल) और छऊ नर्तक शामिल थे। होर्डिंग्स पर रवींद्रनाथ टैगोर और स्वामी विवेकानंद की तस्वीरें भी लगी थीं। इस दौरान माछ, ढाकी, छऊ नृत्य और सत्यजीत रे को भी बंगालियों के लिए गर्व का विषय बताया गया।

भाजपा के तीन उम्मीदवार सुवेंदु अधिकारी (भवानीपुर, नंदीग्राम सीटें), तापस रॉय (मानिकतला) और विजय ओझा (जोरासांको) इस जुलूस में शामिल हुए। भाजपा का चुनाव प्रचार बंगाल के अधिकांश लोगों के जागने से पहले ही शुरू हो गया था। भाजपा के एक व्हाट्सएप संदेश में कहा गया कि यह नया साल बंगालियों के लिए एक नई सुबह लेकर आएगा और उन्हें सुबह 6 बजे शंख बजाकर और जयजयकार करके इसका जश्न मनाना चाहिए।

बीजेपी नेताओं की रैलियों में मछ्ली पर फोकस

दक्षिण कोलकाता के गरिया में जहां टीएमसी नेता अरूप बिस्वास (टॉलीगंज से उनके उम्मीदवार) ने रैली निकाली, वहां का मुख्य आकर्षण उनके हाथ में लहराती एक विशाल रूई (रोहू मछली) थी। बिस्वास ने टीएमसी के इस दावे को दोहराते हुए कहा, “बिहार जैसे भाजपा शासित राज्यों में मछली की बिक्री प्रतिबंधित है। उन्हें हमारी संस्कृति का पता नहीं है, बंगाली लोग मछली खाने के लिए जाने जाते हैं। इसे कोई नहीं रोक सकता।”

इससे पहले, भाजपा नेताओं ने मीडिया को दिए इंटरव्यू में अपनी पसंदीदा मछली का स्वाद चखा। कहारगपुर-सदर से भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष अपनी पत्नी रिंकू मजूमदार के साथ अक्सर स्थानीय मछली बाजार जाते हैं। एक अन्य पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने बालुरघाट में अपना चुनाव प्रचार स्थानीय मछली बाजार से शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ने भी हल्दिया में अपनी रैली में कहा कि बंगाल में टीएमसी सरकार अपने 15 वर्षों के शासनकाल में राज्य को मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में विफल रही है और उसने मत्स्य पालन क्षेत्र में सुधार के लिए केंद्र के साथ सहयोग करने से भी इनकार कर दिया है।

पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे वीडियो बनाकर बताएं कि बंगाली भाषा को सही कैसे बोला जाता है

मंगलवार को भाजपा के बूथ कार्यकर्ताओं को वर्चुअल संबोधन में पीएम मोदी ने उनसे कहा कि वे एक वीडियो बनाएं जिसमें दिखाया जाए कि बंगाली भाषा को सही मायने में कैसे बोला जाता है। उन्होंने कहा, “बंगाल की संस्कृति समृद्ध है लेकिन घुसपैठियों के कारण बंगाली भाषा को सुनना संभव नहीं है।” बुधवार को, बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी सरकार पर बंगाल पर अरबी संस्कृति थोपने का आरोप लगाया और कहा, “इस नए साल पर हम इस बंगाली हिंदू मातृभूमि की रक्षा करने का संकल्प लेते हैं।”

भाजपा के घोषणापत्र में ये हैं मुद्दे

भाजपा के घोषणापत्र में घुसपैठ और राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों के अलावा इस बार बांग्लादेश की शान, बंगाल की सभ्यता और बंगाली हिंदू सांस्कृतिक पहचान की बात की गई है। इसमें चैतन्य महाप्रभु आध्यात्मिक सर्किट, टैगोर से प्रेरित सांस्कृतिक केंद्र, नाट्य समूहों को 1 लाख रुपये का वार्षिक अनुदान, कुर्माली और राजबोंगी भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने और ठाकुर पंचानन बर्मा जैसे क्षेत्रीय व्यक्तित्वों को सम्मानित करने का वादा किया गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान वादा किया कि अगर पार्टी जीतती है तो मुख्यमंत्री एक बंगाली भाषी व्यक्ति होंगे, जिनका जन्म राज्य में हुआ हो और जिन्होंने बंगाली माध्यम में शिक्षा प्राप्त की हो।

टीएमसी ने बीजेपी को बताया बाहरी पार्टी

टीएमसी दूसरी तरफ से आक्रामक रुख अपना रही हैं। इस बार टीएमसी का नारा है, ‘जोतोई कोरो हमला, आबार जीतबे बांग्ला (जितना हो सके हमला करो, बंगाल फिर से जीतेगा)।’ पार्टी के पोस्टरों में इस बार यह नारा है, ‘जे लोरछे सोबार दाके, सेई बंचाबे बांग्ला मां-के (जो सबके लिए लड़ता है, वही मां बंगाल को बचाएगा)।’ ममता बनर्जी मतदाताओं को चेतावनी देते हुए कहती हैं कि भाजपा एक बाहरी पार्टी है, जिसे बंगाल की सांस्कृतिक बारीकियों की जानकारी नहीं है।

ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री द्वारा बंगाल के लिए बताए गए मछली के आंकड़ों पर भी सवाल उठाते हुए कहा, “भाजपा सरकारें खुद बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मछली की अनुमति नहीं देते? दिल्ली में मछली और मांस बेचने वाली दुकानों पर हमले होते हैं।” टीएमसी के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी ने बुधवार को बिष्णुपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, “हम भाजपा की तरह धर्म आधारित राजनीति नहीं करते, हम किसी पर खान-पान संबंधी नियम थोपने में विश्वास नहीं रखते। यह बंगाल की संस्कृति नहीं है।”

बंगाल की ‘स्विंग’ सीटें, जहां हर चुनाव में बदलता है नतीजा

पश्चिम बंगाल की सियासत में कुछ सीटें ऐसी हैं जहां जीत किसी एक पार्टी की स्थायी विरासत नहीं बन पाई। 2016 से 2021 के विधानसभा चुनावों के आंकड़े बताते हैं कि इन सीटों पर मतदाता हर बार नया फैसला देते हैं, कभी तृणमूल कांग्रेस (TMC) तो कभी भाजपा (BJP) के पक्ष में। यही वजह है कि इन्हें ‘पलटीबाज’ या ‘स्विंग सीटें’ कहा जाता है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें