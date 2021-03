पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि भाजपा शासित राज्यों के पुलिस बल नंदीग्राम विधानसभा सीट के मतदाताओं को “भयभीत” कर रहे हैं। इस सीट पर ममता के खिलाफ उनके पूर्व साथी शुभेंदु अधिकारी भाजपा उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में हैं।

भंगाबेरा से रोडशो शुरू करने से पहले बनर्जी ने सोनाचुरा में जनसभा में कहा कि गांवों में मतदाताओं को “भयभीत” करने और भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने के लिये मध्य प्रदेश के पुलिसर्किमयों को तैनात किया गया है। बहरहाल, उन्होंने कहा कि वह नंदीग्राम सीट से अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। साथ ही उनकी पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में आएगी। शुभेंदु अधिकारी पर तीखा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा, “वे (बाहर से लाए गए पुलिसकर्मी) यहां कुछ दिन रहेंगे। कोई गलती न करें। हम वापस आएंगे और दगाबाजों को करारा जवाब देंगे।” उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को बाहरी पुलिसकर्मियों के कथित अनुचित कृत्यों से अवगत कराया जा रहा है।

बनर्जी ने लोगों से अपील की कि वे एक अप्रैल को होने वाले चुनाव से पहले नंदीग्राम में “सांप्रदायिक दंगे भड़काने की किसी भी कोशिश” के खिलाफ सावधान रहें। उन्होंने भगवा पार्टी का नाम लिये बिना कहा, “उनकी (भाजपा की) अपने ही लोगों को मरवाने और इसे हमारी हरकत बताकर दंगे कराने की योजना है। हमें जानकारी मिली है। सावधान रहिये।”

#WATCH | They (BJP) have another plan to kill a woman from their own party with goons they have brought from Bihar & UP and put the blame on Bengal. This is their plan: West Bengal CM Mamata Banerjee pic.twitter.com/KujcL52Xho

