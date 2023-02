West Bengal के गवर्नर सीवी आनंदा पर फूटा बीजेपी विधायकों का गुस्सा, सदन में नारेबाजी, भाषण की कॉपी भी फाड़ीं

West Bengal BJP: पश्चिम बंगाल विधानसभा में भाजपा विधायकों ने विधानसभा में ‘जय श्रीराम’ के नारे लगाए। बीजेपी विधायकों ने सदन के अंदर राज्यपाल के भाषण की प्रतियां भी फाड़ दीं।

West Bengal Assembly: पश्चिम बंगाल विधानसभा (फोटो: विधानसभा वेबसाइट)

West Bengal Assembly: पश्चिम बंगाल विधानसभा (West Bengal Assembly) में बुधवार को बीजेपी (BJP) विधायकों ने खूब हंगामा किया और नारेबाजी की। आज से विधानसभा के बजट सत्र की शुरूआत हुई है। राज्यपाल सीवी आनंदा बोस के अभिभाषण ने विधानसभा को संबोधित किया। इस दौरान बीजेपी विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया और राज्यपाल का संबोधन में बाधा ड़ालने की कोशिश की। इतना ही नहीं उन्होंने अभिभाषण की प्रतियां भी फड़ दीं। सदन में लगे ‘जय श्रीराम’ के नारे इस दौरान भाजपा विधायकों ने विधानसभा में ‘जय श्रीराम’ के नारे लगाए। बीजेपी विधायकों ने सदन के अंदर राज्यपाल के भाषण की प्रतियां फाड़ दीं, इसमें राज्यपाल ने कहा कि सरकार कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए सतर्क है। पश्मिच बंगाल विधानसभा में बुधवार से बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। राज्यपाल के संबोधन के साथ सत्र की शुरुआत हुई है। इस दौरान बीजेपी विधायकों ने राज्यपाल के संबोधन में बाधा डालने की कोशिश की और वे सदन से वॉक आउट कर गए। संभावना है कि 15 फरवरी को बजट पेश किया जा सकता है। वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य बजट पेश करेंगी। वहीं, इससे पहले मंगलवार को सर्वदलीय बैठक में भी बीजेपी विधायक शामिल नहीं हुए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि विधानसभा में उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है। बीजेपी ने कहा,” टीएमसी हमें बोलने नहीं देती है। इसके बाद तो सर्वदलीय बैठक में जाने का क्या औचित्य है जब हमें बोलने नहीं दिया जाता? सत्तारूढ़ पार्टी की ही तूती बोलती है। मुख्य विपक्षी दल के पास रहने वाला सर्वदलीय बैलोक लेखा समिति अध्यक्ष का पद भी ऐसे विधायक को दिया गया जो टीएमसी में आ गए हैं।” हालांकि, तृणमूल कांग्रेस ने इस आरोप को बेबुनियाद बताया है। टीएमसी ने बीजेपी पर राज्य को बांटने का आरोप लगाया है। राज्य के संसदीय कार्य मंत्री शोभनदेब चट्टोपाध्याय ने कहा कि उन्होंने उत्तर बंगाल के लिए अलग राज्य की मांग की है, लेकिन हम कभी भी राज्य का बंटवारा नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि सबको एकजुट होना होगा। हमें राज्य को ऐसी ताकतों से बचाना होगा जो इसे बांटना चाहती हैं।

