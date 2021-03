बंगाल में सुवेंदु अधिकारी बने भाजपा की नाक के सवाल, नंदीग्राम में प्रचार करने उतरेंगे मिथुन, स्मृति और प्रधान

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक़्त नहीं बचा है। जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं राज्य में सियासत ज़ोर पकड़ रही है। इस विधानसभा चुनाव में सभी की नज़रें नंदीग्राम पर होंगी। यहां से प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी (BJP) प्रत्याशी सुवेंदु अधिकारी अपने राजनीतिक दांव लगाएंगे। बीजेपी ने सुवेंदु अधिकारी को नाक का सवाल बना लिया है और नंदीग्राम में प्रचार के लिए कई स्टार प्रचारकों को उतारा है।

सुवेंदु अधिकारी बुधवार को दीग्राम के टेंगुआ मोड़ में रोड शो भी कर रहे हैं। यह रोड शो जानकीनाथ मंदिर तक किया जाएगा। अधिकारी के ऑफिस ने बताया है कि सुवेंदु 12 मार्च को नॉमिनेशन फ़ाइल करने वाले हैं और इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान और स्मृति ईरानी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बॉलीवुड एक्टर और पूर्व टीएमसी राज्यसभा सांसद मिथुन चक्रवर्ती सुवेंदु अधिकारी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे।

Actor Mithun Chakraborty, who recently joined BJP, will campaign for Suvendu Adhikari in Nandigram, West Bengal. Chakraborty, Union Ministers Smriti Irani and Dharmendra Pradhan will accompany Adhikari for his nomination on March 12: Office of Suvendu Adhikari

— ANI (@ANI) March 10, 2021