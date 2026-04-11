पश्चिम बंगाल में दो चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं, हाल ही में इसके लिए चुनाव आयोग ने मतदाता सूची की अंतिम सूची जारी की। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुई न्यायिक प्रक्रिया के दौरान आयोग के आंकड़ों से पता चलता है कि 293 विधानसभा सीटों में से 15 फीसदी में 2021 के चुनावों में उन सीटों पर जीत के अंतर से अधिक वोटरों के नाम हटा दिए गए हैं।

पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा हैं, इनमें से एक दिन्हटा में भाजपा ने ईवीएम वोटिंग में टीएमसी से पीछे रहने के बाद बैलेट पोस्टिंग के माध्यम से जीत दर्ज की थी। इस कारण इस विश्लेषण में उस सीट को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि एसआईआर में ईवीएम के जरिए वोट डालने वाले मतदाताओं को शामिल किया गया है।

44 विधानसभा में सबसे अधिक नाम हटे

44 विधानसभा में सबसे अधिक मतदाताओं के नाम हटाए गए, यहां पिछली बार (2021 विधानसभा चुनाव) की जीत के अंतर से ज्यादा नाम हटे। ये सीटें सत्ताधारी पार्टी टीएमसी और भाजपा के बीच करीब-करीब बराबर हैं; इनमें से 24 सीटों पर टीएमसी जीती थी, जबकि 20 सीटें भाजपा के खाते में गई थीं।

इन जिलों में अधिक सीटें

इनमें से अधिकतर सीटें पुरबा बर्धमान, पश्चिम बर्धमान और नदिया जिलों में हैं, यहां हर जिले में 5-5 सीटें हैं; इसके बाद उत्तर 24 परगना और पश्चिम मेदिनीपुर में 4-3 सीटें हैं; कूच बिहार, दक्षिण दिनाजपुर और मुर्शिदाबाद जिलों में 3-3 सीटें हैं; पुरबा मेदिनीपुर और हावड़ा में 2-2 सीटें हैं।

इन विधानसभा सीटों में मुर्शिदाबाद जिले का समसेरगंज भी शामिल है, जहां 74,775 वोटरों के नाम हटा दिए गए हैं, जबकि पिछली बार टीएमसी ने यहां 26,111 वोटों से जीत हासिल की थी। इसके विपरीत, पुरुलिया के बलराम में जहां 2021 में भाजपा की जीत का अंतर 273 वोट था, यहां 1037 वोटरों के नाम हटा दिए गए हैं। ऐसे ही कुछ अन्य सीटों उत्तर परगना की मतुआ बहुल सीटें गाइघाटा और बागदाह शामिल हैं। गाइघाटा में पिछली बार भाजपा के सुब्रत ठाकुर ने 9603 वोटों से जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार यहां 19638 वोटरों के नाम हटा दिए गए हैं। वहीं बागदाह में भी भाजपा ने 2021 में 9907 वोटों से जीत हासिल की थी, वहीं इस बार यहां 10,017 वोटरों के नाम हटाए गए हैं।

टीएमसी सूत्रों ने कहा कि पार्टी ने 250 विधानसभा सीटों को जीतने के लिए अंदरूनी टारगेट तय किया है, जिसमें उन सीटों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है जहां जीत-हार का अंतर कम रहता है। पिछले नवंबर से ही चुनाव के लिए तेजी से काम किया जा रहा है।

नंदीग्राम में कितने नाम हटे?

पिछले चुनाव में पूर्वी मेदिनीपुर जिले में बराबर की टक्कर देखने को मिली- जिसमें नंदीग्राम में मुख्यमंत्री और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी और उनके पूर्व करीबी सहयोगी सुवेंदु अधिकारी के बीच हुआ रोचक मुकाबला भी शामिल है; इस मुकाबले में सुवेंदु अधिकारी ने 1736 वोटों से जीत दर्ज की थी। जाँच-पड़ताल के बाद, यहां 3,461 वोटरों के नाम हटाए गए।

गुरुवार को पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा साझा की गई, जांच-पड़ताल के बाद की सूची के अनुसार, कुल 27.16 लाख मतदाता “अपात्र” पाए गए हैं। पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होने वाले चुनावों के लिए मतदान होना है।

किस विधानसभा में कितने नाम हटे?

विधानसभा का नाम 2021 के विजयी उम्मीदवार पार्टी का नाम जीत का मार्जिन न्यायिक प्रक्रिया के दौरान हटाए गए नाम कूचबिहार उत्तर सुकुमार रॉय भाजपा 13833 18599 कूचबिहार दक्षिण निखिल रंजन डे भाजपा 4346 21664 सिताई जगदीश चंद्र बर्मा बसुनिया टीएमसी 10127 20213 फलाकाटा दीपक बर्मन भाजपा 3652 5888 जलपाईगुड़ी डॉ. प्रदीप कुमार बर्मा टीएमसी 1275 1893 मल (Mal) बुलु चिक बराइक टीएमसी 5591 7495 कुशमंडी रेखा राय टीएमसी 12535 13581 तपन बुधराय टुडू भाजपा 1233 11221 गंगारामपुर सत्येन्द्र नाथ राय भाजपा 4280 13047 गंजोल चिनमय देब बर्मन भाजपा 4280 8974 बैष्णबनगर चंदना सरकार टीएमसी 2499 19128 समसेरगंज अमीरुल इस्लाम टीएमसी 26111 74775 मुर्शिदाबाद गौरी शंकर घोष भाजपा 2283 16042 बुरवान जीबन कृष्ण साहा टीएमसी 2640 3076 नकाशीपारा कल्लोल खान टीएमसी 21408 21890 छपरा रुकबानुर रहमान टीएमसी 12124 17544 कृष्णानगर दक्षिण उज्ज्वल विश्वास टीएमसी 9233 11989 रानाघाट दक्षिण मुकुट मणि अधिकारी भाजपा 16492 17411 कल्याणी अंबिका रॉय भाजपा 2574 9334 बागदा बिस्वजीत दास भाजपा 9907 10017 बनगाँव दक्षिण स्वपन मजूमदार भाजपा 1973 10558 गायघाटा सुब्रत ठाकुर भाजपा 9603 19638 हाबरा ज्योति प्रिया मल्लिक टीएमसी 3652 18791 बाली राणा चटर्जी टीएमसी 6231 11386 हावड़ा उत्तर गौतम चौधरी टीएमसी 5472 11179 बलागढ़ मनोरंजन बापरी टीएमसी 5531 7352 मोयना अशोक डिंडा भाजपा 1027 1338 नंदीग्राम अधिकारी सुवेंदु भाजपा 1736 3461 दांतन बिक्रम चंद्र प्रधान टीएमसी 775 1943 खड़गपुर सदर हिरण्मय चट्टोपाध्याय भाजपा 3668 12981 नारायणगढ़ अट्टा सुरजा कांता टीएमसी 2682 3136 घाटल शीतल कपट भाजपा 709 2377 बलरामपुर बानेश्वर महतो भाजपा 273 1037 बर्धमान दक्षिण खोखन दास टीएमसी 7838 14458 काल्ना देबोप्रसाद बाग (पोलटू) टीएमसी 7399 8921 पुरबस्थली उत्तर तपन चटर्जी टीएमसी 6506 11639 कटवा रवींद्रनाथ चटर्जी टीएमसी 8706 9475 केतुग्राम शेख सहोनावेज़ टीएमसी 12467 26780 पांडबेश्वर नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती टीएमसी 3350 5898 दुर्गापुर पूर्व प्रदीप मजूमदार टीएमसी 3457 4577 रानीगंज तपस बनर्जी टीएमसी 3295 10017 आसनसोल दक्षिण अग्निमित्रा पॉल भाजपा 4692 10444 कुल्टी अजय कुमार पोद्दार भाजपा 800 11664 दुबराजपुर अनूप कुमार साहा भाजपा 3793 6943

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बीजेपी के घोषणापत्र में पश्चिम बंगाल की महिलाओं और बेरोजगारों को हर महीने तीन हजार रुपये की आर्थिक मदद का वादा किया गया है। पढ़ें पूरी खबर