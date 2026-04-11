पश्चिम बंगाल में दो चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं, हाल ही में इसके लिए चुनाव आयोग ने मतदाता सूची की अंतिम सूची जारी की। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुई न्यायिक प्रक्रिया के दौरान आयोग के आंकड़ों से पता चलता है कि 293 विधानसभा सीटों में से 15 फीसदी में 2021 के चुनावों में उन सीटों पर जीत के अंतर से अधिक वोटरों के नाम हटा दिए गए हैं।
पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा हैं, इनमें से एक दिन्हटा में भाजपा ने ईवीएम वोटिंग में टीएमसी से पीछे रहने के बाद बैलेट पोस्टिंग के माध्यम से जीत दर्ज की थी। इस कारण इस विश्लेषण में उस सीट को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि एसआईआर में ईवीएम के जरिए वोट डालने वाले मतदाताओं को शामिल किया गया है।
44 विधानसभा में सबसे अधिक नाम हटे
44 विधानसभा में सबसे अधिक मतदाताओं के नाम हटाए गए, यहां पिछली बार (2021 विधानसभा चुनाव) की जीत के अंतर से ज्यादा नाम हटे। ये सीटें सत्ताधारी पार्टी टीएमसी और भाजपा के बीच करीब-करीब बराबर हैं; इनमें से 24 सीटों पर टीएमसी जीती थी, जबकि 20 सीटें भाजपा के खाते में गई थीं।
इन जिलों में अधिक सीटें
इनमें से अधिकतर सीटें पुरबा बर्धमान, पश्चिम बर्धमान और नदिया जिलों में हैं, यहां हर जिले में 5-5 सीटें हैं; इसके बाद उत्तर 24 परगना और पश्चिम मेदिनीपुर में 4-3 सीटें हैं; कूच बिहार, दक्षिण दिनाजपुर और मुर्शिदाबाद जिलों में 3-3 सीटें हैं; पुरबा मेदिनीपुर और हावड़ा में 2-2 सीटें हैं।
इन विधानसभा सीटों में मुर्शिदाबाद जिले का समसेरगंज भी शामिल है, जहां 74,775 वोटरों के नाम हटा दिए गए हैं, जबकि पिछली बार टीएमसी ने यहां 26,111 वोटों से जीत हासिल की थी। इसके विपरीत, पुरुलिया के बलराम में जहां 2021 में भाजपा की जीत का अंतर 273 वोट था, यहां 1037 वोटरों के नाम हटा दिए गए हैं। ऐसे ही कुछ अन्य सीटों उत्तर परगना की मतुआ बहुल सीटें गाइघाटा और बागदाह शामिल हैं। गाइघाटा में पिछली बार भाजपा के सुब्रत ठाकुर ने 9603 वोटों से जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार यहां 19638 वोटरों के नाम हटा दिए गए हैं। वहीं बागदाह में भी भाजपा ने 2021 में 9907 वोटों से जीत हासिल की थी, वहीं इस बार यहां 10,017 वोटरों के नाम हटाए गए हैं।
टीएमसी सूत्रों ने कहा कि पार्टी ने 250 विधानसभा सीटों को जीतने के लिए अंदरूनी टारगेट तय किया है, जिसमें उन सीटों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है जहां जीत-हार का अंतर कम रहता है। पिछले नवंबर से ही चुनाव के लिए तेजी से काम किया जा रहा है।
नंदीग्राम में कितने नाम हटे?
पिछले चुनाव में पूर्वी मेदिनीपुर जिले में बराबर की टक्कर देखने को मिली- जिसमें नंदीग्राम में मुख्यमंत्री और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी और उनके पूर्व करीबी सहयोगी सुवेंदु अधिकारी के बीच हुआ रोचक मुकाबला भी शामिल है; इस मुकाबले में सुवेंदु अधिकारी ने 1736 वोटों से जीत दर्ज की थी। जाँच-पड़ताल के बाद, यहां 3,461 वोटरों के नाम हटाए गए।
गुरुवार को पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा साझा की गई, जांच-पड़ताल के बाद की सूची के अनुसार, कुल 27.16 लाख मतदाता “अपात्र” पाए गए हैं। पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होने वाले चुनावों के लिए मतदान होना है।
किस विधानसभा में कितने नाम हटे?
|विधानसभा का नाम
|2021 के विजयी उम्मीदवार
|पार्टी का नाम
|जीत का मार्जिन
|न्यायिक प्रक्रिया के दौरान हटाए गए नाम
|कूचबिहार उत्तर
|सुकुमार रॉय
|भाजपा
|13833
|18599
|कूचबिहार दक्षिण
|निखिल रंजन डे
|भाजपा
|4346
|21664
|सिताई
|जगदीश चंद्र बर्मा बसुनिया
|टीएमसी
|10127
|20213
|फलाकाटा
|दीपक बर्मन
|भाजपा
|3652
|5888
|जलपाईगुड़ी
|डॉ. प्रदीप कुमार बर्मा
|टीएमसी
|1275
|1893
|मल (Mal)
|बुलु चिक बराइक
|टीएमसी
|5591
|7495
|कुशमंडी
|रेखा राय
|टीएमसी
|12535
|13581
|तपन
|बुधराय टुडू
|भाजपा
|1233
|11221
|गंगारामपुर
|सत्येन्द्र नाथ राय
|भाजपा
|4280
|13047
|गंजोल
|चिनमय देब बर्मन
|भाजपा
|4280
|8974
|बैष्णबनगर
|चंदना सरकार
|टीएमसी
|2499
|19128
|समसेरगंज
|अमीरुल इस्लाम
|टीएमसी
|26111
|74775
|मुर्शिदाबाद
|गौरी शंकर घोष
|भाजपा
|2283
|16042
|बुरवान
|जीबन कृष्ण साहा
|टीएमसी
|2640
|3076
|नकाशीपारा
|कल्लोल खान
|टीएमसी
|21408
|21890
|छपरा
|रुकबानुर रहमान
|टीएमसी
|12124
|17544
|कृष्णानगर दक्षिण
|उज्ज्वल विश्वास
|टीएमसी
|9233
|11989
|रानाघाट दक्षिण
|मुकुट मणि अधिकारी
|भाजपा
|16492
|17411
|कल्याणी
|अंबिका रॉय
|भाजपा
|2574
|9334
|बागदा
|बिस्वजीत दास
|भाजपा
|9907
|10017
|बनगाँव दक्षिण
|स्वपन मजूमदार
|भाजपा
|1973
|10558
|गायघाटा
|सुब्रत ठाकुर
|भाजपा
|9603
|19638
|हाबरा
|ज्योति प्रिया मल्लिक
|टीएमसी
|3652
|18791
|बाली
|राणा चटर्जी
|टीएमसी
|6231
|11386
|हावड़ा उत्तर
|गौतम चौधरी
|टीएमसी
|5472
|11179
|बलागढ़
|मनोरंजन बापरी
|टीएमसी
|5531
|7352
|मोयना
|अशोक डिंडा
|भाजपा
|1027
|1338
|नंदीग्राम
|अधिकारी सुवेंदु
|भाजपा
|1736
|3461
|दांतन
|बिक्रम चंद्र प्रधान
|टीएमसी
|775
|1943
|खड़गपुर सदर
|हिरण्मय चट्टोपाध्याय
|भाजपा
|3668
|12981
|नारायणगढ़
|अट्टा सुरजा कांता
|टीएमसी
|2682
|3136
|घाटल
|शीतल कपट
|भाजपा
|709
|2377
|बलरामपुर
|बानेश्वर महतो
|भाजपा
|273
|1037
|बर्धमान दक्षिण
|खोखन दास
|टीएमसी
|7838
|14458
|काल्ना
|देबोप्रसाद बाग (पोलटू)
|टीएमसी
|7399
|8921
|पुरबस्थली उत्तर
|तपन चटर्जी
|टीएमसी
|6506
|11639
|कटवा
|रवींद्रनाथ चटर्जी
|टीएमसी
|8706
|9475
|केतुग्राम
|शेख सहोनावेज़
|टीएमसी
|12467
|26780
|पांडबेश्वर
|नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती
|टीएमसी
|3350
|5898
|दुर्गापुर पूर्व
|प्रदीप मजूमदार
|टीएमसी
|3457
|4577
|रानीगंज
|तपस बनर्जी
|टीएमसी
|3295
|10017
|आसनसोल दक्षिण
|अग्निमित्रा पॉल
|भाजपा
|4692
|10444
|कुल्टी
|अजय कुमार पोद्दार
|भाजपा
|800
|11664
|दुबराजपुर
|अनूप कुमार साहा
|भाजपा
|3793
|6943
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