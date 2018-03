शाहनवाज हुसैन समेत इन 4 बीजेपी नेताओं को आसनसोल भेजेंगे अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने चार सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी पश्चिम बंगाल के आसनसोल में हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में जाएगी। पीड़ितों से मिलेगी और उनकी स्थितियां समझेगी। कमेटी को इसके बाद अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। पार्टी के इन चार नेताओं में बीजेपी प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन भी शामिल हैं। यह जानकारी अमित शाह के दफ्तर के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से शुक्रवार (30 मार्च) को जारी की गई। आपको बता दें कि रविवार और सोमवार को रामनवमी के उपलक्ष्य में निकले जुलूस के दौरान पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक हिंसा हुई थी।

तीन लोगों की मौत के अलावा तीन दर्जन से अधिक लोग इसमें घायल हुए थे। आसनसोल और रानीगंज इलाके में स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई थी। राज्य सरकार ने बाद में इस प्रकार के जुलूसों पर रोक लगा दी थी। केंद्रीय मंत्री व बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो ने इस दौरान हिंसाग्रस्त इलाकों में जाने का प्रयास किया। पुलिस ने उन्हें रोका, जिस पर केंद्रीय मंत्री की उनसे नोंक-झोंक और धक्का-मुक्की हुई थी।

शुक्रवार को ‘ऑफिस ऑफ अमित शाह’ नाम के अकाउंट से ट्वीट किया गया, “अमित शाह ने चार सदस्यीय कमेटी गठित की है, जो आसनसोल भेजी जाएगी। यह हिंसा प्रभावित इलाकों में जाएगी और उस पर बाद में रिपोर्ट जमा करेगी।” ट्वीट के साथ एक प्रेस विज्ञप्ति की प्रति भी साझा की गई थी।

BJP National President Shri @AmitShah constitutes a four-member committee to visit the affected areas in Asansol (West Bengal) and submit a report. pic.twitter.com/C7FXIJbFQn

— Office of Amit Shah (@AmitShahOffice) March 30, 2018