पश्चिम एशिया में जारी युद्ध का सीधा असर मध्य प्रदेश के पारंपरिक इत्र के कारोबार पर पड़ा है। बिगड़ते हालात के कारण न केवल बड़े निर्यात ऑर्डर रद्द हो रहे हैं, बल्कि इत्र की बोतलों की आपूर्ति और कच्चे माल की उपलब्धता भी बुरी तरह प्रभावित हुई है।

‘हाउस ऑफ हेरत परफ्यूम्स’ के सैयद मोहम्मद अल्तमश जलाल ने शुक्रवार को ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, “बाजार की स्थिति काफी खराब है। विदेशी ऑर्डर रद्द होने की वजह से हमारे पास स्टॉक जमा हो गया है। आमतौर पर रमजान के महीने में इत्र की मांग बहुत अधिक रहती है लेकिन इस बार हमें भारी नुकसान की आशंका सता रही है।”

अल्तमश जलाल ने बताया कि कन्नौज के गुलाब और ‘ऊद’ जैसे प्राकृतिक परफ्यूम की इस मौसम में विदेशी बाजारों में जबरदस्त मांग रहती है लेकिन अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने इस पूरे कारोबार की कमर तोड़ दी है।

कांच की बोतलों की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं व्यापारी

जलाल के मुताबिक, कारोबारी इस समय कांच की बोतलों की बढ़ती कीमतों से भी परेशान हैं। ये बोतलें गुजरात के कारखानों में बनती हैं। ये कारखाने ईंधन के लिए एलपीजी पर निर्भर हैं और मौजूदा संकट की वजह से इसकी आपूर्ति पर खराब असर पड़ा है।

अल्तमश जलाल ने कहा कि परफ्यूम के व्यापार में कांच की बोतलें सबसे अहम कड़ी हैं। यदि पश्चिम एशिया में यह युद्ध लंबा खिंचा, तो आने वाले दिनों में कारोबार के सामने गंभीर संकट खड़ा हो सकता है। जलाल ने बताया कि वे जिन इकाइयों से परफ्यूम खरीदते हैं, उनमें से अधिकतर उत्तर प्रदेश के कन्नौज में स्थित हैं, जो इत्र का प्रमुख केंद्र है।

कच्चे माल की कमी का मुद्दा

कन्नौज से जुड़े और ‘ओरिस्का’ ब्रांड के संस्थापक अब्दुल मुगीस फारूकी ने कहा, “अगर यह अनिश्चितता लंबे समय तक बनी रहती है, तो मेरे स्टार्टअप पर इसका बुरा असर पड़ेगा। हम अपने नए उत्पादों को बाजार में उतारने के आखिरी चरण में हैं लेकिन मौजूदा हालात चिंताजनक हैं।” इंदौर स्थित ”शिवम फॉर्मुलेशंस’ के शैलेन्द्र पाठक ने भी आगाह किया है कि यदि पश्चिम एशिया में स्थिति जल्द सामान्य नहीं हुई तो कच्चे माल की कमी की समस्या और ज्यादा गहरा सकती है।

भूखे मर रहे, गैस नहीं मिल रही, फैक्ट्रियां भी बंद

पश्चिम एशिया में जारी तनाव का असर अब भारत के औद्योगिक शहरों तक पहुंचता दिखाई दे रहा है। गुजरात के सूरत में गैस आपूर्ति प्रभावित होने के कारण बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने-अपने गांवों की ओर लौटने को मजबूर हो गए हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।