केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया है। जो काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। साथ ही इस पोस्ट को काफी शेयर भी किया जा रहै है। बता दें कि ये पोस्ट भारतीय वायु सेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान से जुड़ा है। साथ ही पोस्ट से पाकिस्तान पर तंज भी कसा गया है। पोस्ट को स्मृति ईरानी ने हैशटैग वेडनसडेविजडम (#WednesdayWisdom) के साथ शेयर किया है।

क्या है पोस्ट: बता दें कि स्मृति ईरानी के पोस्ट में दो कार्टून कैरेक्टर दिखाए दे रहे हैं। एक ने पिंक टी शर्ट पहनी है जबकि एक ने ग्रीन टी शर्ट। दोनों एग्जाम हॉल में नजर आ रहे हैं। पिंक टी शर्ट कार्टून का नाम अभिनंदन बताया गया है जबकि ग्रीन शर्ट वाला कार्टून पाकिस्तान है। पोस्ट में अभिनंदन (कार्टून कैरेक्टर) पाकिस्तान को एक चिट देते हैं। जब दूसरी फोटो में पाकिस्तानी कार्टून वो चिट खोलता है तो उस पर लिखा होता है।- मैं आपको नहीं बता सकता हूं (I’m not Supposed to tell You this)।

क्या है पोस्ट का मैसेज: दरअसल जब अभिनंदन को पाकिस्तान ने कैद किया था जब उनके कुछ वीडियोज सोशल मीडिया पर सामने आए थे। इन वीडियोज में दिख रहा था कि वो अपना नाम, सर्विस नंबर और रिलीजन बताते हैं लेकिन बाकी सवालों पर कहते हैं कि माफ कीजिए मैं आपको कुछ नहीं बता सकता हूं। इसके साथ ही अभिनंदन कहते हैं कि क्या मैं पाकिस्तानी आर्मी के साथ हूं।

अभिनंदन ने मिग 21 से एफ 16 को था मार गिराया: बता दें कि पाकिस्तानी वायुसेना के साथ हवाई संघर्ष के दौरान अभिनंदन ने पाकिस्तान के एफ 16 को मिग 21 से मार गिराया था। वहीं पाकिस्तानी सेना ने उन्हें पकड़ लिया था। जिसके बाद उनके कुछ वीडियोज सोशल मीडिया पर देखने को मिले थे। इसमें एक वीडियो उनके चाय पीते वक्त का भी था। जिसमें वह कह रहे थे कि उनको वहां अच्छे से ट्रीट किया जा रहा है।

