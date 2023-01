Weather Update : दिल्ली, यूपी समेत इन राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी, जानें कल कैसा रहेगा मौसम का हाल ?

Weather Update : उत्तर भारत में घने कोहरे और शीतलहर के बीच मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में बारिश का अनुमान जताया है। इसके अलावा, इस सप्ताह जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी की संभावना अधिक है।

बुधवार (11 जनवरी) के लिए मौसम का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है कि दिल्ली में घना कोहरा रहेगा। (Photo : Twitter)

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram