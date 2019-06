दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत बीते कई दिनों से भीषण गर्मी की चपेट में था। लेकिन बुधवार (12 मई) की शाम को दिल्ली समेत एनसीआर (NCR) के कई इलाकों में धूल भरी आंधी और बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। राजधानी में इस समय आंधी और हल्की बारिश शुरू हो चुकी है। जिसके चलते दिल्ली वासियों को गर्मी से राहत मिली है। हालांकि खराब मैसम के चलते एयरपोर्ट पर कुछ उड़ानों को डायवर्ट कर दिया गया और कुछ उड़ानों को रोक दिया गया है। गौरतलब है पिछले तीन दशकों में इस बार सबसे अधिक दिनों तक लू के थपेड़ों ने लोगों को परेशान किया है।

दिल्ली में मौसम ने ली करवट: देश की राजधानी दिल्ली पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी की मार झेल रही थी। लेकिन दिल्‍ली-एनसीआर में बुधवार की शाम मौसम ने अचानक करवट ली और तेज हवाओं और धूल भरी आंधी से मौसम थोड़ा ठंडा हो गया। धूल भरी आंधी के साथ-साथ कुछ जगहों पर बारिश भी हुई है। राजपथ और इंडियागेट इलाके में धूल भरी आंधी के चलते विजिबिलिटी काफी काम हो गई थी। इसके अलावा दिल्‍ली से सटे नोएडा में भी ऐसा ही मौसम हो चुका है। बता दें कि इससे पहले दिल्ली-एनसीआर का तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था।

Dust storm hits Delhi; Skymet Weather says "intense rains ahead, expect some parts to see heavy showers as well." pic.twitter.com/tozHQSoG2Y

— ANI (@ANI) June 12, 2019