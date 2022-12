Weather Update: तमिलनाडु में भारी बारिश का अलर्ट जारी, कई जिलों में तैनात की गईं NDRF की टीमें

Tamil Nadu Weather: एक अधिकारी ने बताया कि अराकोणम में एनडीआरएफ का 24×7 नियंत्रण कक्ष चौबीसों घंटे स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहा है और तमिलनाडु राज्य प्रशासन के साथ मिलकर सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

Tamil Nadu Heavy Rain Alert: तमिलनाडु में तैनात की गईं एनडीआरएफ की टीमें (फाइल फोटो/ANI)

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram