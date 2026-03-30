उत्तर-पश्चिम भारत में लगातार सक्रिय रहे पश्चिमी विक्षोभ का असर दिल्ली-एनसीआर पर पूरे मार्च महीने में देखा गया। तेज हवाओं के साथ कुछ दिनों तक बारिश हुई और तापमान में उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, अप्रैल में भी नया पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिससे अप्रैल के पहले सप्ताह में तेज हवाओं और बारिश की संभावना है।

आईएमडी के अनुसार, सोमवार को सतही हवाओं की गति 50 किलोमीटर प्रतिघंटा तक रहने की संभावना है, साथ ही तेज गरज व बिजली चमकने के साथ हल्की बारिश हो सकती है। हवाओं की तेज गति को देखते हुए ‘पीली चेतावनी’ जारी की गई है। इस दौरान अधिकतम तापमान 30-32 और न्यूनतम 20-22 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है।

आईएमडी के अनुसार, दो अप्रैल देर रात को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके कारण तीन और चार अप्रैल को तेज सतही हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। इस दौरान तापमान में भी दो से तीन डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है।

इससे पहले रविवार, 29 मार्च को भी आईएमडी ने देर रात तेज हवाओं और बारिश के लिए ‘पीली चेतावनी’ जारी की थी। सुबह धूप खिली रही, लेकिन दोपहर बाद मौसम ने करवट ली और बादल छा गए। हवाओं की रफ्तार 30 किलोमीटर प्रतिघंटा तक बढ़ गई। अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री (सामान्य से 3.6 अधिक) और न्यूनतम 19.8 डिग्री (सामान्य से 1.7 अधिक) दर्ज हुआ। निगरानी केंद्र पालम में न्यूनतम तापमान 20.9 डिग्री (सामान्य से 3.2 अधिक) रहा।

आईएमडी का अनुमान है कि 31 मार्च को बारिश के चलते न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री की गिरावट हो सकती है। इसके अलावा, 31 मार्च को भी बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश की संभावना है, जिससे न्यूनतम तापमान 17 डिग्री तक जा सकता है।

आईएमडी के अनुसार, दो अप्रैल देर रात को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके कारण तीन और चार अप्रैल को तेज सतही हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। इस दौरान तापमान में भी दो से तीन डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है। रविवार, 29 मार्च के लिए भी आईएमडी ने देर रात तेज हवाओं संग बारिश की ‘पीली चेतावनी’ जारी की थी।