देशभर के मैदानी इलाकों में कहीं गर्मी का कहर जारी है तो कहीं राहत की बारिश भी होने लगी है। वहीं पहाड़ों में बारिश मुसीबत बनकर बरसी है। मौसम विभाग ने सोमवार (3 जून) और मंगलवार (4 जून) को देश के उत्तर-पश्चिम, मध्य और आसपास के प्रायद्वीपीय इलाकों में गर्म हवाओं का प्रकोप बढ़ने की आशंका जताई है। गर्मी का सबसे ज्यादा कहर राजस्थान में देखने को मिला है। राज्य के चूरू में रविवार (2 जून) को अधिकतम तापमान 48.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। देश के कई इलाकों में बारिश भी हुई।

उत्तराखंड में बादल फटने से तबाहीः मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रविवार को उत्तराखंड के कुछ इलाकों में भारी बारिश हुई। अल्मोड़ा में बादल फटने से दो लोग लापता हो गए। वहीं चमोली में भी मलबे के अंदर फंसे एक शख्स के शव प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद निकाला। यहां कई मवेशियों के भी मलबे में बहने की खबर मिली है। स्थानीय लोगों को नदी से दूर रहने की हिदायत दी गई है।

