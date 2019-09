Mumbai, Rains, Pune- Delhi, MP weather IMD Live News Updates: देश के कई हिस्सों में इन दिनों भारी बारिश का कहर जारी है। इस कड़ी में मुंबई में एक बार फिर से बारिश लौट आई है। मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पुणे जिला कलेक्टर नवल किशोर राम ने पुणे शहर के पुरनार, बारामती, भोर और हवेली तहसील के सभी स्कूलों और कॉलेजों में आज छुट्टी की घोषणा की है। वहीं बीती रात पुणे में भारी बारिश के चलते एक दीवार भरभराकर गिर गई, जिससे 7 लोगों की मौत हो गई। ये हादसा सहाकार नगर में हुआ था।

Maharashtra: Body of a person has been recovered from a vehicle in a canal near Sinhagad road in Pune. Total number of deaths in the district, due to flood, rises to six. pic.twitter.com/waUgtx8Jgb

