Jamia Millia Islamia University Protest: सोशल वर्क के मास्टर छात्र रेहान खान राजनीति विज्ञान बिल्डिंग के फर्श पर बैठे थे। गहरे हरे रंग की टी-शर्ट और ग्रे पायजामा पहने रेहान काफी थके हुए और कमजोर लग रहे थे। बिना कुछ खाए-पिए यह उनका 12वां दिन था।

उन्होंने कहा, “हम पर हो रहे अत्याचार ने हमें इस हद तक पहुंचा दिया। पानी का कूलर ठीक कराने जैसी एक छोटी सी बुनियादी जरूरत के लिए भी जब हम प्रशासन के पास गए, तो हमें नजर अंदाज किया गया, डांटा गया और हमारी मांग ठुकरा दी गई। इसलिए, मैंने भूख हड़ताल पर बैठने और छात्रों के लिए उचित प्रतिनिधित्व की मांग करने का फैसला किया।”

JMISU की बहाली की मांग

जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के परिसर में, दीवारों पर ये मांगें लिखी हुई थीं। दीवारों पर बनी नई पेंटिंग्स में हरे और लाल रंग के हाथ एक साथ ऊपर उठे हुए दिख रहे थे, जिनके ऊपर लिखा था- “JMISU की बहाली।” एक दूसरी दीवार पर “इंकलाब” लिखा था।

शनिवार दोपहर तक राजनीति विज्ञान विभाग के पास गुलिस्तान-ए-गालिब और एक्सप्रेस कैंटीन के आसपास लगभग 500 छात्र छोटे-छोटे समूहों में जमा थे। वे नारे लगा रहे थे, आगे की योजनाएं बना रहे थे और चाय पी रहे थे। जब कार्रवाई (क्रैकडाउन) की अफवाहें फैलीं, तो छात्रों ने कहा कि उनका इरादा और भी पक्का हो गया है।

जामिया ने सभी क्लास ऑनलाइन की

रविवार को गतिरोध के 13वें दिन, जामिया ने सभी कक्षाएं ऑनलाइन कर दीं। रविवार सुबह, सुरक्षाकर्मियों ने विश्वविद्यालय के मुख्य प्रवेश और निकास द्वारों को बंद कर दिया और बाहर लगभग 300 पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया। नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ 2019 के विरोध प्रदर्शनों के बाद, जामिया में यह छात्रों का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन है।

पांच छात्र इबिन बासिल, जसीम खान, रिदा नौशाद खान, रेहान खान और रेहान हैदर अनशन पर हैं। जसीम पश्चिम एशियाई अध्ययन, रिदा भूगोल और रेहान हैदर अंतरराष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करते हैं। शनिवार को कई लोग चुपचाप बैठे थे, उनके चेहरे पर थकान दिख रही थी।

लॉ के थर्ड ईयर के छात्र इबिन अपने बारहवें दिन भी बिना खाने के, सीढ़ियों पर नंगे पैर बैठे रहे। उन्होंने कहा, “हमने खुद को राजनीति विज्ञान भवन में बंद कर लिया ताकि प्रशासन हमें हटा न सके। हाथापाई में मेरी चप्पलें खो गईं।” उन्होंने बताया कि भूख हड़ताल करने वाले हर छात्र के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा, “मुझे एक साल के लिए निष्कासित करने का नोटिस मिला है और रेहान को छह महीने के लिए निष्कासित करने का नोटिस दिया गया है।”

डीयू और जेएनयू में छात्र संघ हो सकता है, तो हमारे यहां क्यों नहीं- इबिन

इबिन ने कहा कि एक छात्र संघ ऐसे मुद्दों को उठा सकता है जिन्हें मुख्यधारा के मंच नहीं उठाते। उन्होंने कहा, “सीएए-एनआरसी विरोध प्रदर्शनों के बाद, उन्होंने हम पर और भी सख्ती कर दी। वे नहीं चाहते कि दिल्ली के केंद्र से कोई अलग आवाज उठे या कोई कड़ा विरोध दर्ज हो।”

उन्होंने आगे कहा, “लेकिन यह मुद्दा हमारे विश्वविद्यालय का आंतरिक मामला है। छात्र संघ विश्वविद्यालय का अपना मामला है और इसमें सरकार या पुलिस का कोई दखल नहीं होना चाहिए। अगर डीयू और जेएनयू में छात्र संघ हो सकता है, तो हमारे यहां क्यों नहीं?”

जामिया की छात्र राजनीति आमतौर पर बंटी हुई है। एक तरफ एनसएयूआई और एमएसएफ हैं, तो दूसरी तरफ ‘फ्रेटरनिटी मूवमेंट’ है, जिसे एसएफआई, आइसा और एसआईओ जैसे कई समूहों का समर्थन हासिल है। अपना नाम न बताने की शर्त पर एक पीएचडी छात्र ने कहा, “दोनों पक्षों ने विरोध प्रदर्शन किए हैं और कैंपस में लोकतांत्रिक माहौल को जिंदा रखा है।” इस बार वे एक साथ बैठे।

लॉ के छात्र जवाद ने कहा, “हम अलग-अलग समूहों और विचारधाराओं से जुड़े हैं। लेकिन इस विरोध प्रदर्शन के लिए बैठने से पहले, हमने तय किया कि छात्रों के मुद्दों को उठाने के लिए हमें पार्टी और विचारधारा से ऊपर उठना होगा। केवल एक वैध छात्र संघ ही छात्रों की समस्याओं को समझ सकता है।”

जामिया में लगभग 20 सालों से कोई छात्र संघ नहीं रहा- छात्र

छात्रों का कहना है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हाल ही में हुआ विरोध प्रदर्शन एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। जवाद ने कहा, “हम एएमयू के विरोध प्रदर्शन और उसकी सफलता से बहुत प्रेरित हुए हैं। जामिया में लगभग 20 सालों से कोई छात्र संघ नहीं रहा है। एएमयू की घटना ने हमें भी इस मांग को आगे बढ़ाने का भरोसा दिया।”

11 अक्टूबर को जासिम खान कैंटीन में आए और घोषणा की कि वह अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर रहे हैं। लॉ की छात्रा और मुख्य आयोजकों में से एक, हनीना ने कहा कि छात्र संघ बनने से यह तय होगा कि किसकी बात सुनी जाती है। उन्होंने कहा, “जेएनयू और डीयू में छात्र संघ हैं। अगर जामिया में भी ऐसा होता है, तो यह एक अलग आवाज होगी। यह अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदायों के छात्रों की चिंताओं को उठाएगा, जिन्हें अक्सर हाशिए पर धकेल दिया जाता है।”

छात्रों का कहना है कि उनकी शिकायतें सिर्फ छात्र संघ तक ही सीमित नहीं हैं। हाल ही में हुआ विरोध प्रदर्शन हॉस्टल के खराब खाने की वजह से शुरू हुआ था। इस साल हॉस्टल आवंटन की सूची अक्टूबर में जारी की गई, जबकि दाखिले जून में ही पूरे हो चुके थे। छात्रों ने दाखिलों में भी गड़बड़ी का आरोप लगाया है। उन्होंने पिछले साल एक चुनाव को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने धांधली का आरोप लगाया था। इसके अलावा, 15 दिसंबर को भी एक विरोध प्रदर्शन हुआ था।

एक्सप्रेस कैंटीन के बाहर, मानवविज्ञान के पांचवें वर्ष के पीएचडी छात्र लुबैब बशीर, कंक्रीट की एक लाल रेलिंग पर बैठकर चाय पी रहे थे। वे भूख हड़ताल पर तो नहीं हैं, लेकिन वे उस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे जिसने कुलपति से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा, “उन्होंने पहले हमसे कहा कि यूनियन की मांग पूरी नहीं की जा सकती क्योंकि कोई संविधान नहीं है। लेकिन यूनियन प्रशासन की ओर से दिया गया कोई एहसान नहीं है। यह उनकी कानूनी जिम्मेदारी है।”

उन्होंने बताया कि इसके बाद प्रशासन ने कहा कि एक समिति 20 दिसंबर तक इस पर फैसला लेगी। लुबैब ने कहा, “यह सिर्फ मामले को टालने के लिए है। यूनियन बनने के बाद भी संविधान तैयार किया जा सकता है। उन्हें यूनियन बनाने के लिए हमें एक निश्चित समय-सीमा देनी चाहिए। दिसंबर के बाद विंटर ब्रेक शुरू हो जाएगा और यूनिवर्सिटी बंद हो जाएगी। वे बस समय निकाल रहे हैं।”

कैंपस छोड़ दो, वरना तुम अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओगे- एबिन

एबिन ने बताया कि प्रशासन का संदेश शनिवार दोपहर के आसपास अनौपचारिक रूप से मिला। उन्होंने कहा, “प्रतिनिधिमंडल ने हमसे कहा, कैंपस छोड़ दो, वरना तुम अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओगे। 2019 वाली स्थिति फिर दोहराई जाएगी।” कुछ छात्रों का आरोप है कि कैंपस में कुछ प्रोफेसर अपने छात्रों को ढूंढ रहे थे और उन्हें विरोध प्रदर्शन से दूर रहने की चेतावनी दे रहे थे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उस दिन कुछ बाहरी लोग भी अंदर आ गए थे, जिन्होंने दीवारों पर कुछ लिखा और ऐसे नारे लगाए, जिनका मकसद प्रदर्शन को बाधित करना और उसे पटरी से उतारना था।

सूरज ढलने के साथ ही, ग़ालिब की प्रतिमा के पास से एक रैली निकली। छात्र ढोल बजा रहे थे और उनके कंधों पर झंडे थे। वे नारे लगा रहे थे, “हम क्या चाहते हैं? यूनियन!” और “आवाज दो, हम एक हैं!”

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दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में छात्रों के विरोध प्रदर्शन में फ्री कश्मीर के पोस्टर और नारे लगाने के दावे किए गए। छात्रों का समर्थन करने शुक्रवार को सहारनपुर से लोकसभा सांसद इमरान मसूद भी पहुंचे थे। उन्हें बाद में हिरासत में ले लिया गया था। ‘फ्री कश्मीर’ के पोस्टरों को लेकर खड़े हुए विवाद पर मसूद ने कहा कि ऐसा कोई नारा लगा ही नहीं है लेकिन कुछ लोग आंदोलन को कमजोर करने के लिए ऐसे काम कर रहे थे, जिन पर पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…