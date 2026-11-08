मणिपुर में हिंसा के खिलाफ विरोध, केंद्र सरकार की नौकरियों में जाटों के लिए आरक्षण की मांग और पीएनजी का विरोध, अक्टूबर और दिसंबर के बीच दिल्ली के जंतर-मंतर पर कम से कम 15 प्रदर्शनों की योजना थी। लेकिन 9 अक्टूबर को, इस जगह को प्रदर्शन के लिए तय की गई जगहों की लिस्ट से हटा दिया गया।

दिल्ली पुलिस ने इसकी जगह तीन अन्य विकल्प दिए, बुराड़ी ग्राउंड, रामलीला ग्राउंड और सीबीडी ग्राउंड। हालांकि, कई समूहों के लिए अपने प्रदर्शन को इन जगहों पर ले जाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। कुछ प्रदर्शन तो हो ही नहीं पाए।

इनमें नागा स्टूडेंट्स यूनियन भी शामिल था। इसने 12 अक्टूबर को मणिपुर में हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन करने की योजना बनाई थी। यूनियन की अध्यक्ष, 25 वर्षीय चिपिका झिमो (जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ ग्रेजुएट हैं) ने 29 सितंबर को संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में एक आवेदन जमा किया था। इसमें लगभग 250 लोगों के शामिल होने की उम्मीद थी।

उन्होंने बताया, “लेकिन जिस दिन हमारा प्रदर्शन तय था, हमें पता चला कि जंतर-मंतर को प्रदर्शन की अधिकृत जगहों की सूची से हटा दिया गया है।” एक पुलिस अधिकारी के अनुसार, 5 सितंबर से संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में कुल 15 आवेदन जमा किए गए थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इनमें से किसी को भी मंजूरी नहीं दी।

इनमें से 11 प्रदर्शन 12 अक्टूबर या उसके बाद होने थे। अन्य आवेदनों में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन , जाट महासभा और सिटिजन वोट विजिलेंस कमिटी जैसे समूहों के आवेदन शामिल थे।

वैकल्पिक जगहें पहुंच से बाहर

झिमो ने कहा कि डीनोटिफिकेशन के बारे में जानने के बाद यूनियन के सदस्य पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन गए और पूछा कि वे आगे क्या कर सकते हैं। झिमो ने कहा, “उन्होंने हमें बुराड़ी ग्राउंड जाने की सलाह दी। हमें परमिशन के लिए अशोक विहार पुलिस स्टेशन भेजा गया।”

अशोक विहार पहुंचने पर, झिमो को पता चला कि बुराड़ी ग्राउंड दिल्ली विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आता है। उन्होंने कहा, “फिर हम डीडीए कार्यालय गए। वहां हमें बताया गया कि हमें एक ऑनलाइन आवेदन भरना होगा। लेकिन जब मैं वेबसाइट पर गई, तो वहां विकल्पों में बुराड़ी ग्राउंड का नाम ही नहीं था।” यूनियन ने विरोध प्रदर्शन करने के बजाय, 22 अक्टूबर को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की।

हम कॉकरोच जनता पार्टी नहीं- झिमो

झिमो ने कहा, “हम ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ नहीं हैं। हमारी पहुंच पूरे भारत में नहीं है। हम बिना अनुमति के कहीं भी जाकर विरोध प्रदर्शन शुरू नहीं कर सकते। हम ज्यादा से ज्यादा 500 लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। अगर हमारे छात्र सौरव दास (CJP के सह-संयोजक) जैसे मामलों में फंस जाते हैं, तो मेरे लिए स्थिति संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमें अनुमति नहीं मिल रही थी, इसलिए हमने विरोध प्रदर्शन न करने का फैसला किया।”

इस बीच, एलपीजी वितरकों ने 26 अक्टूबर को विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी थी। एलडीएआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.एस. शर्मा ने बताया कि एसोसिएशन ने सीबीडी ग्राउंड में प्रदर्शन करने की अनुमति के लिए डीडीए से संपर्क किया था।

शर्मा ने कहा, “चूंकि डीडीए की वेबसाइट पर विरोध प्रदर्शन के लिए बुकिंग का कोई विकल्प नहीं था, इसलिए हमने इसे सामाजिक कार्य श्रेणी के तहत बुक किया, क्योंकि हम भी एक एनजीओ हैं।”

उन्होंने बताया कि डीडीए ने उन्हें मैदान के एक हिस्से का उपयोग करने की अनुमति दे दी थी। हालांकि, 25 अक्टूबर की रात को दिल्ली पुलिस ने वहां से उनके सभी टेंट हटा दिए। शर्मा ने कहा, “उन्होंने कहा कि हमने गलत श्रेणी के तहत अनुमति मांगी थी। इसलिए, मैं सीबीडी ग्राउंड में विरोध प्रदर्शन नहीं कर सका।”

अगले दिन, लगभग 5000 वितरकों ने सीबीडी ग्राउंड के सामने वाली सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा, “उन्होंने हमें सड़क पर प्रदर्शन करने दिया।” उन्होंने सवाल किया, “यही वजह है कि जंतर-मंतर को ‘डी-नोटिफाई’ (प्रतिबंधित) नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी जगह पर विरोध प्रदर्शन करने का क्या फायदा, जहां आप किसी को दिखाई ही न दें?”

हमने केवल 500 लोगों के लिए जगह मांगी थी- भाऊराव राजुरकर

राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ जो जाति जनगणना में ओबीसी कॉलम को शामिल करने की मांग को लेकर 14 दिसंबर को प्रदर्शन करने की योजना बना रहा है, उसने जंतर-मंतर के उपलब्ध न होने का पता चलने के बाद रामलीला मैदान में विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी। महासचिव सचिन भाऊराव राजुरकर ने कहा, “मुझे एसएचओ का एक मैसेज मिला, जिसमें कहा गया है कि जंतर-मंतर पर किसी भी तरह के विरोध-प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। हमने केवल 500 लोगों के लिए जगह मांगी थी। लेकिन, चूंकि हमें ‘डी-नोटिफिकेशन’ (अधिसूचना रद्द होने) के बारे में पता चल गया था, इसलिए हमने रामलीला मैदान में विरोध-प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी।” उन्होंने आगे कहा, “विरोध करना एक अधिकार है। नई दिल्ली में सीजेपी को जितना विरोध करने का अधिकार है, उतना ही अधिकार हमें भी है।”

कॉकरोच जनता पार्टी ने किया था विरोध-प्रदर्शन

जून-जुलाई में, परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जवाबदेही की मांग करते हुए सीजेपी और अन्य संगठनों ने जंतर-मंतर पर बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन और भूख हड़तालें की थीं। यह आंदोलन तब खत्म हुआ, जब तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया।

पुलिस ने बताया कि उसने अपने उस स्टैंडिंग ऑर्डर में बदलाव किया है, जिसमें जंतर-मंतर पर विरोध-प्रदर्शन के लिए दिशा-निर्देश तय किए गए थे। अब इस जगह को डी-नोटिफाइड घोषित कर दिया गया है। इस बदलाव के पीछे गृह मंत्रालय के तहत बनी एक समिति की सिफारिशों का हवाला दिया गया है।

पुलिस ने यह भी कहा कि वह 9 अक्टूबर को आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि विरोध-प्रदर्शन के लिए उपयुक्त वैकल्पिक जगहों की पहचान की जानी चाहिए और उन्हें इसके लिए निर्धारित किया जाना चाहिए।

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