पूरी दुनिया में आज पानी की कमी देखी जा रही है। भारत भी पानी के इस संकट से अछूता नहीं है। परेशान करने वाली बात ये है कि जहां अन्य देशों ने पानी को बचाने की दिशा में कदम उठाने शुरु कर दिए हैं, वहीं भारत में अभी इस बारे में सोचा भी नहीं जा रहा है, जिस कारण स्थिति भयावह होती जा रही है। अब मध्य प्रदेश से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जहां लोग पानी लेने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। यह वीडियो मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले का है, जहां के साहापुरा इलाके में लोग पीने के पानी के लिए कुएं में उतरते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल कुएं में पानी का स्तर बिल्कुल नीचे जा चुका है, जिस कारण बाल्टी डालकर पानी खींचना मुमकिन नहीं है। यही वजह है कि महिलाएं, बच्चे और पुरुष कुएं में नीचे उतरकर बिल्कुल तल में पहुंच चुके पानी को बाल्टियों में भरकर ऊपर खींचते दिखाई दे रहे हैं।

जब इस स्थिति को लेकर जिले के प्रशासनिक अधिकारियों से बात की गई तो एसडीएम ने बताया कि साहापुरा के लोग उनके पास पानी की समस्या लेकर आए थे, जिसके बाद पंचायत को निर्देश दे दिए गए हैं कि साहापुरा में रोजाना पानी के 2 टैंकरों की सप्लाई करायी जाए। बता दें कि साहापुरा में पानी की स्थिति बेहद खराब है और यहां के लोग लंबे समय से पानी की किल्लत झेल रहे हैं। लोगों का कहना है कि यहां पर पीने के पानी का जरिया सिर्फ यह कुआं ही है, जो कि गांव से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब दिनों-दिन कुए के सूखते पानी ने गांव वालों की परेशानी काफी बढ़ा दी है।

#WATCH: People in Dindori’s Shahpura climb down the well in their area to collect water, as they are unable to fetch it using buckets due to less quantity. Locals are facing acute water shortage, SDM says Panchayat has been asked to provide 2 water tankers daily. #MadhyaPradesh pic.twitter.com/6kyenmpSXC

