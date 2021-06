बिहार में बाढ़ से हाहाकार! डिप्टी CM के घर के बाहर जलभराव, विधानसभा परिसर में भी घुसा पानी

हर साल की तरह इस साल भी बिहार में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर हैं। तेज बारिश के चलते राजधानी पटना की अधिकांश सड़कें जलमग्‍न हो गईं। कई लोगों के घर में पानी घुस गया है। इतना ही नहीं उपमुख्‍यमंत्री रेणु देवी के आवासीय परिसर में भी पानी भर गया है।

लगातार हो रही बारिश से शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है। जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही है। न्यूज़ एजेंसी एएनआई द्वारा जारी किए गए वीडियो में डिप्टी सीएम के आवास पर घुटनों से नीचे तक पानी भरा हुआ है। डिप्टी सीएम के घर का यह हाल जब टीवी पत्रकारों ने दिखाना चाहा तो वहां मौजूद कर्मी नाराज हो गए। टीवी रिपोर्ट के मुताबिक पानी बिहार विधानसभा परिसर में भी घुस गया है। इसके अलावा कई मंत्री,विधायक के आवास में जलजमाव हो गया है।

#WATCH | Water accumulates outside Bihar’s Deputy Chief Minister Renu Devi’s residence in Patna due to rain pic.twitter.com/P1cy4g7ivO

— ANI (@ANI) June 26, 2021