VIDEO: डीयू छात्र की BMW कार ने बुजुर्ग को मारी जोरदार टक्कर, मौके पर मौत

देश की राजधानी दिल्ली में हिट एंड रन का एक मामला सामने आया। सड़क हादसे के दौरान तेज रफ्तार से आ रही बीएमडबल्यू कार ने 50 साल के एक बुगुर्ज को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि वह हवा में जाकर उछल गया, जिसके बाद वहीं उसकी मौत हो गई। कार इस दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला एक छात्र चला रहा था। वह घटना के फौरन बाद वहां से फरार हो गया। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हो गई, जो अब सोशल मीडिया के जरिए शनिवार (13 जनवरी) को सामने आई। पुलिस ने मामले की जानकारी के आधार पर आरोपी को अगले दिन गिरफ्तार किया। रिपोर्ट्स के अनुसार, यह हादसा बुधवार (10 तारीख) दोपहर डेढ़ बजे के आसपास का है। कार इस दौरान उत्तरी दिल्ली स्थित खालसा कॉलेज की ओर जा रही थी। आरोपी की पहचान अभिनव साहनी के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 21 साल बताई जा रही है। वह अपनी बीएमडब्ल्यू एक्स1 से बुधवार को कैंपस में कार लेकर जा रहा था। अचानक सामने से शिवनाथ (50) आ रहे थे। वह मॉरिस नगर में सड़क पार कर रहे थे, तभी वह तेज रफ्तार कार की चपेट में आ गए थे। हादसे के दौरान वह हवा में कई फीट ऊपर उछलकर गिरे थे।

